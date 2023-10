Ricardo Maurício passa Cacá Bueno, segura Massa e garante dobradinha da Eurofarma na Stock Car

Ricardo Maurício venceu a segunda corrida da Stock Car na décima etapa, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), neste domingo, dia 29. Foi a 37ª vitória na carreira do piloto, e a segunda neste ano. Felipe Massa (Lubrax Podium) e Felipe Baptista (KTF Sports) fecharam o pódio.

Cacá Bueno veio em um caminho de superação. No sábado, ele chegou a declarar que era certo a ausência no Q2 do classificatório, por pegar a pista molhada nas suas voltas. O pessimismo se confirmou. Neste domingo, porém, o piloto da KTF Sports escalou posições e terminou em décimo, posição que lhe garantiu puxar o pelotão da segunda prova.

A disputa não começou tão intensa quanto costumam ser as segundas corridas da Stock Car. Cacá Bueno protagonizou boa disputa com Ricardo Maurício, da Eurofarma. Em terceiro, Felipe Massa (Lubrax Podium) buscava mais um pódio na temporada. Ricardinho assumiu a ponta com a parada de Cacá, a 15 minutos do final da prova.

Destaque da temporada, Gianluca Petecof teve um final de semana para esquecer em Mogi Guaçu. Ele ficou apenas em 21º no classificatório. Ainda que tenha subido e finalizado em 18º, na corrida 2, o melhor estreante da temporada perdeu um dos pneus traseiros e foi obrigado a deixar a pista. Entre os jovens pilotos, quem sai feliz de Velocitta é Felipe Baptista. Depois de terminar a corrida 1 em terceiro, o piloto da KTF Sports ganhou posições, inclusive com uma bela ultrapassagem em cima de Thiago Camilo (Ipiranga Racing).

Após as paradas dos boxes, reconfiguração no grid. Ricardo Maurício assumiu a liderança. Cacá Bueno perdeu ainda mais posições, com Felipe Massa retornando a sua frente. Massa, inclusive, poderia ter saído como líder, mas precisou abastecer, o que deu tempo para Ricardinho passar. A Eurofarma repetiu a mesma estratégia usada na corrida 1 com Daniel Serra: parar depois do líder e retornar rapidamente.

Faltando cinco minutos para o final da prova, o safety car foi acionado depois de o carro de Marcos Gomes (Cavaleiro Sports) parar. A relargada teve Ricardinho e Massa disparando. Cacá Bueno precisou defender-se de Felipe Baptista. Em quinto, Fraga não conseguiu avançar até que um toque de Baptista em Cacá abriu espaço. O piloto do carro #0 perdeu posições e ficou para trás.

Na disputa entre líder e vice-líder do campeonato, Rubens Barrichello levou a melhor. O piloto da Mobil Full Time bateu porta com Gabriel Casagrande, quando os dois brigavam pela 12ª posição. No meio do pelotão, Casagrande aproveitou toque sofrido por Rafael Suzuki, da Pole Motorsport mais a frente e avançou para garantir mais pontos e ficar seguro no campeonato. Rubinho ainda perdeu posições e não pontuou na corrida.

Resultado da corrida 2 da 10ª etapa da Stock Car

Ricardo Maurício

Felipe Massa

Felipe Baptista

Felipe Fraga

Nelson Piquet Jr.

Átila Abreu

Cacá Bueno

Thiago Camilo

Júlio Campos

Bruno Baptista

Dudu Barrichello

Gabriel Casagrande

Allam Khodair

Daniel Serra

Felipe Lapenna

Denis Navarro

César Ramos

Lucas Khol

Gaetano Di Mauro

Tony Kanaan

Lucas Foresti

Rubens Barrichello

Rafael Suzuki

Guilherme Salas

Marcos Gomes

Sergio Jimenez

Enzo Elias

Rodrigo Baptista

Gianluca Petecof

Ricardo Zonta