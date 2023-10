Luis Díaz fica fora de jogo do Liverpool após ter pais sequestrados

Um drama toma conta dos bastidores do Liverpool. O atacante colombiano Luis Díaz teve seus pais sequestrados neste final de semana, no país sul-americano, e ficou de fora do compromisso da equipe neste domingo, diante do Nottingham Forest, pelo Campeonato Inglês. Sua mãe já foi solta e as autoridades da Colômbia negociam a liberação de seu pai.

O presidente do país, Gustavo Petro, disse neste domingo que a mãe do atacante de 26 anos, Cilenis Marulanda, conseguiu ser resgatada neste sábado à noite, mas que as buscas pelo pai continuam. As autoridades formaram uma equipe de investigadores para procurar o casal em Barrancas, que fica no distrito de Guajira.

Segundo as investigações, os dois foram sequestrados quando iam para casa. Homens armados em motocicletas os abordaram e os guiaram no próprio carro até o cativeiro. Em razão de todos estes acontecimentos, Diáz não esteve entre os relacionados por Jurgen Klopp para defender o Liverpool neste domingo. O clube divulgou um comunicado no sábado oferecendo todo apoio ao seu atleta. "O bem-estar do jogador continuará sendo nossa prioridade."

"É uma situação preocupante para todos nós e foi uma noite muito dura", disse Klopp antes do compromisso. "Eu nunca tinha tido nada disso antes, é uma experiência nova que eu não precisava."

A Federação Colombiana disse que é 'lamentável' a situação e que espera que o pai de Diáz seja resgatado o mais breve possível. O jogador não se manifestou sobre o ocorrido. Ele chegou ao Liverpool em 2022 contratado junto ao Porto e já marcou 14 gols em 58 jogos pelo clube inglês.