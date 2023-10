Daniel Serra supera Felipe Fraga e vence corrida 1 da Stock Car em Velocitta

Daniel Serra levou a primeira corrida da Stock Car na décima etapa, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), neste domingo, dia 29. Foi a 24ª vitória na carreira do piloto, e a terceira neste ano. Felipe Fraga (Blau Motorsport) e Felipe Baptista (KTF Sports) fecharam o pódio.

Antes mesmo de a prova começar, a equipe Hot Car já teve uma frustração. Gaetano Di Mauro não arrancou para a largada. O carro número #11 apresentou falhas que deixaram o piloto fora do começo da corrida 1. No sábado, Gaetano chegou a disputar a pole e teve um de seus melhores resultados em classificatórios na temporada, com o terceiro lugar no grid. A jornada para isso foi de superação, já que ele pegou a pista molhada no Q1 e foi um dos poucos no seu grupo que conseguiu avançar ao Q2. O problema elétrico foi resolvido faltando ainda 20 minutos para o fim da corrida 1. O carro foi para a pista faltando 12 minutos para o final da prova, mas já pensando na segunda metade da etapa.

Nos primeiros minutos, Felipe Fraga buscou distanciar-se de Daniel Serra. Apesar de ser o piloto com mais poles na temporada, Fraga perdeu as corridas nas outras duas vezes que largou na frente, em Cascavel (PR) e em Buenos Aires. Mais atrás, Felipe Baptista (KTF Racing), ganhou a posição de Julio Campos (Lubrax Podium), que também foi superado por Ricardo Maurício (Eurofarma).

Faltando 17 minutos para o término da corrida, Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) parou, seguido por Fraga. O piloto da Blau levou 43s632 nos boxes e voltou a frente do adversário. Líder do campeonato, Casagrande manteve cautela para tentar ultrapassar Fraga depois da parada.

Para garantir a liderança na corrida, Fraga tinha que torcer para que a parada de Daniel Serra o atrasasse. Enquanto isso, o campeão de 2016 ganhava posições, com três carros de distância para Casagrande. A parada de Serra foi a 11 minutos do fim da prova e levou 44s253, voltando pouco a frente de Fraga, mas o suficiente para tomar a liderança definitiva.

A caça de Fraga por Serra ficou mais dramática quando Casagrande aproximou-se. O fluxo foi quebrado por um toque de Guilherme Salas (KTF Sports), na saída dos boxes, com Ricardo Zonta (RCM), que vinha na primeira curva. Isso obrigou a entrada do safety car. O carro #85 teve vazamento de água do radiador, enquanto o #10 quebrou a suspensão traseira. Ambos ficaram fora da segunda prova. A direção de prova excluiu Salas da prova, o que tira os possíveis pontos do piloto nesta prova.

A relargada aconteceu faltando um minuto e meio para o fim do cronômetro. O pelotão seguia puxado por Daniel Serra, depois porFelipe Fraga e Gabriel Casagrande. Mais atrás, Thiago Camilo (Ipiranga Racing) e Ricardo Maurício buscaram avançar em busca de largar na frente na corrida 2. Rubens Barrichello (Mobil Full Time) e Cacá Bueno (KTF Sports) também queriam largar na primeira posição da segunda prova. Gabriel Casagrande ainda perdeu o lugar no pódio para Felipe Baptista e terminou em quarto.

Resultado da corrida 1 em Velocitta

Daniel Serra

Felipe Fraga

Felipe Baptista

Gabriel Casagrande

Felipe Massa

Júlio Campos

Rafael Suzuki

Thiago Camilo

Ricardo Maurício

Cacá Bueno

Rubens Barrichello

Enzo Elias

Lucas Foresti

Bruno Baptista

Rodrigo Baptista

Allam Khodair

César Ramos

Gianluca Petecof

Felipe Lapenna

Sergio Jimenez

Tony Kanaan

Marcos Gomes

Dennis Navarro

Nelson Piquet Jr.

Lucas Kohl

Átila Abreu

Dudu Barrichello

Guilherme Salas

Ricardo Zonta

Gaetano Di Mauro