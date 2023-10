Manchester City domina United em Old Trafford, vence por 3 a 0 e amplia 'freguesia' recente

Mais uma vez a história recente se repetiu no dérbi de Manchester e o City fez o que quis com o Manchester United. Em pleno Old Trafford neste domingo, os comandados de Pep Guardiola não deu chances para o rival e venceu por 3 a 0, em jogo da 10ª rodada do Campeonato Inglês. Nos cinco encontros anteriores entre os rivais, o City havia vencido quatro e o United faturou apenas um duelo.

Haaland marcou duas vezes e Foden fez o terceiro gol. A partida terminou com gritos de "olé" da torcida visitante, que era minoria no estádio. O Manchester City vinha de duas derrotas seguidas no Campeonato Inglês e agora alcança os 24 pontos, empatado com o Arsenal. O time de Guardiola fica em segundo, a dois pontos do líder Tottenham. Já o Manchester United é o oitavo colocado, com 15 pontos.

O Manchester United começou o jogo com postura ofensiva, mas logo o Manchester City começou a ser melhor na partida, dominando as jogadas de ataque. Phil Foden cabeceou forte para grande defesa de Onana, que ainda precisou tirar de Haaland na sequência. Aos 24 minutos, a arbitragem foi ao VAR para checar um possível pênalti de Hojlund em Rodri. A falta foi dada e Haaland foi para a cobrança. Ele deslocou o goleiro e fez 1 a 0.

Dois lances de muito perigo ainda aconteceram nos acréscimos do primeiro tempo. Primeiro, McTominay chutou forte da entrada da área para uma defesa espetacular de Ederson. O City respondeu pela esquerda, Haaland recebeu e cabeceou em cheio, para ótima defesa de Onana.

A jogada pelo lado esquerdo com cruzamento na segunda trave se repetiu logo no início do segundo tempo e Haaland ampliou o placar aos 4 minutos. Bernardo Silva cruzou e o norueguês cabeceou para marcar. Após o gol, o City tomou ainda mais controle do jogo, ficando com a bola e ameaçando a defesa adversária.

Para dar um respiro e quase voltar para o jogo, Eriksen colocou uma ótima bola para Rashford dominar no peito e chutar cruzado. Por pouco ele não diminuiu o placar. Na resposta, Onana precisou neutralizar novamente Haaland e impedir o terceiro gol do camisa 9.

Jogando como se tivesse com mais atletas em campo, o Manchester City fazia o que queria com a bola. Rodri, destaque do jogo, chutou para defesa de Onana. Haaland pegou o rebote e só tocou para Foden fazer 3 a 0, aos 35. No lance, o Manchester City ficou trabalhando a bola por dois minutos e 35 segundos até fazer o gol, sem que o adversário tocasse nela.