Bayer Leverkusen reassume a liderança do Campeonato Alemão, e Borussia tropeça

O Bayer Leverkusen retomou a liderança do Campeonato Alemão neste domingo. Jogando na Leverkusen Arena, o time de Xabi Alonso venceu o Freiburg por 2 a 1, com gols de Florian Wirtz e do goleiro Noah Atubolu contra, e se firmou na primeira posição da tabela, aproveitando o tropeço do Borussia Dortmund mais cedo, que empatou em 3 a 3 com o Eintracht Frankfurt fora de casa.

O Leverkusen chegou a 25 pontos e segue com uma campanha incrível no Alemão: são oito vitórias e um empate em nove jogos, com 27 gols marcados e apenas oito sofridos. O vice-líder Bayern de Munique também está invicto, mas com 23 pontos e um empate a mais. O Freiburg, rival deste domingo, segue com 13.

Florian Wirtz abriu o placar para o time da casa aos 36 minutos do primeiro tempo, após bela jogada individual. O Leverkusen ampliou com 16 do segundo tempo: após uma finalização de Hoffman de fora da grande área, a bola explodiu na trave e nas costas do goleiro Noah Atubolu, antes de morrer no fundo das redes.

Na reta final da partida, aos 25 minutos, Vincenzo Grifo cobrou escanteio e Manuel Gulde completou de cabeça para descontar o placar para o Freiburg.

DORTMUND

Também na briga pela liderança, o Borussia entrou em campo com cinco vitórias consecutivas e podendo encostar ainda mais na ponta da tabela. Porém, o time de Edin Terzic começou mal e chegou a ficar com 2 a 0 atrás no placar, dois gols de Omar Marmoush. Nos acréscimos do primeiro tempo, Marcel Sabitzer descontou para o Dortmund.

Na etapa final, o jovem Youssoufa Moukoko deixou tudo igual logo nos primeiros minutos, mas Fares Chaibi voltou a deixar o Eintracht Frankfurt na frente do marcador. Lutando pelo empate até o final, Julian Brandt empatou novamente e deu números finais ao confronto.

Com o empate, o Borussia se mantém na quarta posição, com 21 pontos e ainda invicto, com seis vitórias e três empates. O Frankfurt segue em sétimo com 14 pontos.