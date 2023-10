Inter de Milão vence o clássico com a Roma e se isola na liderança do Italiano

A Inter de Milão segue disparada na liderança do Campeonato Italiano. Jogando no Giuseppe Meazza, em Milão, o time de Simone Inzaghi venceu o clássico com a Roma por 1 a 0, gol de Marcus Thuram no segundo tempo, em duelo válido pela 10ª rodada.

Com a vitória, a Inter chegou a 25 pontos, dois a mais que a vice-líder Juventus, com 23, que bateu o Hellas Verona por 1 a 0 dentro de casa no último sábado. Do outro lado, a Roma segue distante da briga pelo G-4, com 14 pontos e na 8ª posição. O time da capital interrompe uma série de três vitórias consecutivas na competição.

Dentro de casa, a Inter controlou o primeiro tempo com a posse de bola e movimentação, criando as principais oportunidades de abrir o placar em Milão. Ainda assim, o experiente goleiro português, Rui Patricio, foi o responsável por manter a igualdade no placar ao final da primeira etapa.

No segundo tempo, o time da casa voltou com o mesmo ritmo e entrou no ritmo da torcida na busca pelo primeiro gol, que só aconteceu aos 36 minutos. Federico Dimarco encontrou um lindo passe para Marcus Thuram, que completou sem dificuldade para o fundo das redes.

OUTROS JOGOS

Mais cedo, o Cagliari bateu o Frosinone por 4 a 3 dentro de casa e venceu a primeira no Italiano. O clube segue na zona de rebaixamento, mas agora com seis pontos. O rival, que sonhava em encostar na briga pelo G6, continua com 12 pontos, no meio da tabela.

Também neste domingo e brigando para sair da zona de rebaixamento, a Udinese empatou com o Monza em 1 a 1 fora de casa e chegou a sete pontos, agora na 17ª posição. O adversário agora tem 13, também de olho numa vaga na Liga Europa da próxima temporada.