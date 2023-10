Verstappen celebra 16ª vitória no ano e agradece apoio da torcida: 'Tem sido incrível'

Max Verstappen agradeceu muito o apoio da torcida neste domingo no Grande Prêmio do México. O piloto holandês viveu uma semana um pouco tensa, precisando andar com seguranças para conter o assédio na Cidade do México, mas ganhou muitos aplausos e todo o carinho dos fãs da Red Bull nas arquibancadas, que não puderam festejar com Sergio Pérez.

"O público tem sido ótimo, tem sido incrível. Estamos vivendo uma temporada incrível, o ritmo do carro estava muito, muito bom. Tentamos fazer uma estratégia diferente em relação ao restante, mas graças à bandeira vermelha não pudemos mostrá-la", comentou Verstappen na entrevista após a corrida.

O tricampeão da categoria tomou a pole de Charles Leclerc na primeira curva e não largou mais. Mesmo quando precisou ir aos boxes para trocar o jogo de pneus, o piloto da Red Bull voltou muito rápido e rapidamente retomou a sua posição na pista. Na reta final da corrida, Max rodava quase 1s mais rápido do que Lewis Hamilton, que vinha em segundo.

"Achei que estávamos voando", brincou o holandês pelo rádio, após receber a bandeira quadriculada. O atual campeão carregou a Red Bull neste domingo, após o acidente de Sergio Pérez na primeira curva. O piloto mexicano era a grande estrela do final de semana, mas errou na largada e tocou com Charles Leclerc, precisando abandonar mais cedo o Grande Prêmio diante de sua torcida.