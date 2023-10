Rayssa Leal supera dores no tornozelo para ganhar o STU Open Rio pela terceira vez

Nem dores no tornozelo direito por causa de uma lesão sofrida nos treinos de quinta-feira, após uma pancada com o skate, evitaram que Rayssa Leal conquistasse, neste domingo o tricampeonato do STU Open Rio, na Praça Duó, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Rayssa ficou com o título, mas teve de se esforçar bastante porque a disputa foi muito equilibrada. A maranhense conseguiu uma pontuação de 85,70, seguida pela norte-americana Paige Hayn (82,23) e por Pâmela Rosa (80,02). Morena Dominguez (39,87), Maria Almeida (23,98) e Rafaela Murbach (13,92) foram as demais competidoras.

"Estou muito feliz com minha performance hoje, por mais que esteja com um incômodo, porque machuquei o pé no primeiro dia de treinos. Consegui acertar as manobras que queria, por mais que este novo formato tenha tornado tudo muito ligeiro, com tempo para apenas duas voltas e quatro manobras. A parte estratégica mudou completamente. Tivemos que pensar rápido porque vimos que não daria tempo para executar tudo o que a gente queria. Mas o importante foi que todas conseguiram se divertir e animar o público. Agora é só felicidade e curtir a família", disse Rayssa.

No Park feminino, o primeiro lugar foi de Dora Varella, com 62,17 pontos.Completaram o pódio, Raicca Ventura (61,00) e Fernanda Tonissi (59,00). Yndiara Asp ficou com a 4ª colocação.

Depois de uma paralisação de uma hora por causa da chuva, o argentino Matias Dell Olio venceu no street masculino, com média 84,66. O brasileiro Giovanni Vianna (83,92) foi o segundo, à frente do colombiano Jhancarlo Gonzales (83,74).