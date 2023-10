Lewis Hamilton celebra novo pódio no GP do México após desclassificação nos Estados Unidos

Lewis Hamilton teve mais um final de semana de brilho em sua Mercedes. O heptacampeão de Fórmula 1 largou em sexto lugar no Grande Prêmio do México e, após 71 voltas, conquistou a segunda posição, pódio número 197 na carreira, e encostou novamente na briga pelo vice no Mundial de Pilotos. O inglês chegou atrás apenas da Red Bull de Max Verstappen.

Hamilton parecia muito confortável pilotando neste domingo e chegou a travar uma linda batalha com Charles Leclerc pelo segundo lugar - ele jogou o carro na grama para conseguir a ultrapassagem. Além dos pontos e o novo troféu que irá levar para casa, Lewis celebrou o apoio da torcida na Cidade do México.

"Um agradecimento enorme a esse público incrível, amo vir para essa cidade. Esse é um ótimo resultado considerando que largamos em sexto. Foram algumas semanas difíceis, e me recuperar da semana passada... Bom trabalho da equipe. Achei que (os pneus médios) não iam durar", disse o piloto da Mercedes.

Esse poderia ser o segundo pódio consecutivo de Lewis nesta temporada, depois de uma excelente corrida nos Estados Unidos, mas o britânico foi desclassificado no último final de semana após irregularidades encontradas pela FIA no carro da Mercedes. Ainda assim, a segunda posição deste domingo e o abandono de Sergio Pérez o deixam a 20 pontos do vice-campeonato, faltando três corridas.