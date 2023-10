Londrina e CRB empatam e ficam longe de seus objetivos na Série B

Apesar da disposição em campo, Londrina e CRB empataram por 1 a 1, neste domingo, no Estádio do Café, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado, porém, foi ruim para os dois times dentro da tabela de classificação. O time paranaense segue na vice-lanterna, com 27 pontos, e está cada vez mais perto da queda à Série C. De outro lado, o time alagoano atinge os 50 pontos, em 10º, mas ainda longe do sonho de alcançar o G-4 - zona de acesso.

Mesmo fora de casa, o CRB iniciou o jogo no ataque, tentando explorar a velocidade pelas beiradas do capo e forçando o jogo aéreo em cima do centroavante Anselmo Ramon. O zagueiro Fábio Alemão foi quem apareceu com perigo duas vezes, com cabeçadas, porém, para fora.

Aos poucos o Londrina equilibrou as ações e teve duas chances reais para marcar. William Barbio apareceu na pequena área para cabecear, com grande defesa de Diogo Silva, aos 14 minutos. O goleiro também defendeu a cabeçada à queima roupa de Victor Hugo, aos 33. O goleiro Neneca, do Londrina, também se apresentou bem duas vezes. Em uma saída nas pernas de Bruno Silva e depois nos pés de Anselmo Ramon.

O Londrina começou melhor no segundo tempo e assustou no primeiro minuto com um chute de Ariel defendido por Diogo Silva. Aos três minutos, após rebote de Diogo Silva em chute de Iago Dias, o zagueiro Gabriel bateu com força e marcou o gol. Mas o lance, em princípio, foi anulado e só acabou confirmado três minutos depois após avaliação do VAR. O CRB tentou uma resposta rápida, conseguindo duas chances, mas defendidas por Neneca.

Aos 25 minutos, o VAR acionou o árbitro indicando uma cotovelada de Anselmo Ramon em cima de Victor Hugo. O atacante do CRB acabou expulso. Mesmo com um a menos, o CRB empatou aos 39 minutos. Copete avançou pelo lado esquerdo e cruzou no meio da área, para o chute de primeira de Mike: 1 a 1.

Os últimos minutos foram emocionantes, porque os dois times abriram mão de se defender e foram ao ataque. Ambos criaram chances, inclusive, com uma bola na trave para cada lado, e qualquer um poderia ter vencido.

Pela 35ª rodada, o Londrina vai de novo atuar em casa, desta vez diante do Guarani, sexta-feira, às 21h30. O CRB voltará a Maceió (AL) para receber a Chapecoense, no dia 7 de novembro (terça-feira).

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 1 CRB

LONDRINA - Neneca; Lucas Mendes (Igor França), Gabriel, Rafael Vaz e Gustavo Salomão; Rodrigo, Victor Hugo (Fabrício Baiano) e Ariel (Garraty); Iago Dias, William Barbio (Brandão) e Peu (Marcos Pedro). Técnico: Roberto Fonseca.

CRB - Diogo Silva; Hereda (Copete), Fábio Alemão, Ramon Menezes e Matheus Ribeiro; Falcão, Lucas Lima (Juninho Valoura) e Rafael Longuine (Jailson Cauã); Léo Pereira (Mike), Anselmo Ramon e Bruno Silva (Christian Eto'o). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Gabriel, aos três, e Mike, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel (Londrina)Falcão (CRB).

CARTÃO VERMELHO - Anselmo Ramon (CRB).

ÁRBITRO - Ivan da Silva Guimarães Junior (AM)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PE).