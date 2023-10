Chapecoense e Tombense se enfrentam em 'jogo-chave' contra o rebaixamento na Série B

Pressionados, Chapecoense e Tombense fazem confronto direto contra o rebaixamento nesta segunda-feira, às 20 horas, na Arena Condá, em Chapecó, no encerramento da 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Só a vitória interessa pela permanência.

A Chapecoense vem de derrota para o Sport, por 2 a 1, no Recife, num resultado que manteve o time em 17º colocado, com 33 pontos. Já o Tombense venceu o Vila Nova, por 2 a 1, em Tombos, e ficou em 18º, com 31.

Caso a Chapecoense vença, ultrapassará a Ponte Preta (16ª, com 35 pontos) e ficará após muito tempo fora da zona de rebaixamento. Já o Tombense, em caso de três pontos, ficará a apenas um de sair do descenso e ganhará sobrevida nas últimas rodadas da competição.

Em relação aos times, a Chapecoense terá mudanças para a partida. Isso porque o volante Cazonatti pertence ao Tombense e não pode atuar por força contratual. Além dele, o volante Pavani e atacante Marcinho cumprem suspensão após receberem o terceiro cartão amarelo.

Em compensação, o técnico Claudinei Oliveira deverá contar com os retornos do lateral-direito Ronei e do lateral-esquerdo/meia Victor Ferraz. Ambos sentiram a parte física, mas já terão condições de atuar normalmente.

No Tombense, o técnico Moacir Júnior terá o retorno do goleiro Felipe Garcia, que cumpriu suspensão automática na última rodada e reassume a condição de titular. No restante, o time deverá ser o mesmo, ainda mais após a vitória.

"A expectativa sempre foi de resiliência, um time que nunca se abateu. A gente sabe que foi um jogo muito difícil contra o Vila Nova, um dos candidatos ao acesso. Agora é a gente ir para Chapecó para fazer história, para ganhar o confronto direto. É ir lá para buscar a vitória", disse o atacante Keké sobre o duelo em Chapecó.