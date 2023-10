Clippers massacram Spurs, do gigante francês Wembanyama, com diferença de 40 pontos

Kawhi Leonard marcou 21 pontos, Paul George somou 19 e as estrelas do Los Angeles Clippers impuseram ao novato Victor Wembanyama, a primeira derrota fora de casa, na vitória sobre o San Antonio Spurs por 123 a 83 na rodada de domingo da NBA.

Wembanyama marcou apenas 11 pontos, com cinco rebotes, duas assistências e um bloqueio. Ele cometeu cinco dos 25 erros de arremesso dos Spurs.

Foi a atuação mais fraca do francês, que somou 15 pontos em sua estreia na NBA esta semana contra o Dallas. Ele seguiu com 21 pontos na vitória na prorrogação contra o Houston.

Russell Westbrook contribuiu com 19 pontos e Ivica Zubac fez 16 para os Clippers, que teve sete jogadores com mais de dez pontos na partida. Westbrook e Zubac também tiveram oito rebotes cada. Devin Vassell liderou os Spurs com 14 pontos e Cedi Osman somou 12 saindo do banco.

Wembanyama foi o único titular dos Spurs que restou em quadra no quarto período, quando perdia por 93 a 60. Mas ele saiu definitivamente depois de somar 26 minutos sob aplausos dos companheiros no banco.

Em Oklahoma, o campeão Denver Nuggets se manteve invicto neste início de temporada. O astro Nikola Jokic só ficou trinta minutos na quadra, mas marcou 28 pontos (12 de 16 em arremessos de campo), agarrou 14 rebotes e fez 5 assistências na vitória sobre o Thunder por 128 a 95.

Em Sacramento, o jogo mais emocionante do domingo. De'Aaron marcou 37 pontos e fez oito assistências, terminou a partida mancando com dores no joelho, mas foi o grande responsável pela vitória sobre o Los Angeles Lakers por 132 a 127.

Anthony Davis foi o maior destaque dos Lakers com 30 pontos e 16 rebotes, enquanto LeBron James quase conseguiu um triplo-duplo com 27 pontos, 15 rebotes e 8 assistências.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Oklahoma City Thunder 95 x 128 Denver Nuggets

Milwaukee Bucks 110 x 127 Atlanta Hawks

Houston Rockets 95 x 106 Golden State Warriors

Philadelphia 76ers 126 x 98 Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers 123 x 83 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 132 x 127 Los Angeles Lakers

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Washington Wizards x Boston Celtics

Charlotte Hornets x Brooklyn Nets

Indiana Pacers x Chicago Bulls

Atlanta Hawks x Minnesota Timberwolves

Toronto Raptors x Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder x Detroit Pistons

New Orleans Pelicans x Golden State Warriors

Milwaukee Bucks x Miami Heat

Denver Nuggets x Utah Jazz

Los Angeles Lakers x Orlando Magic