Vitor Ishiy e Bruna Takahashi vão à final de duplas e tênis de mesa estará completo em Paris

O tênis de mesa brasileiro estará presente em todas as competições da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris. O feito foi conquistado, nesta segunda-feira, depois que Vitor Ishiy e Bruna Takahashi venceram os canadenses Eugene Wang e Mo Zhang, na semifinal de duplas mistas dos Pan-Americano Santiago, no Chile.

Em setembro, as equipes feminina e masculina carimbaram o passaporte no Campeonato Pan-Americano, disputado em Havana, Cuba. Com as equipes garantidas, também temos dois atletas nos torneios individuais de Paris.

Bruna e Vitor ganharam por 4 a 2 (11/9, 11/5, 10/12, 11/4, 6/11 e 11/8) e vão disputar a medalha de ouro ainda nesta segunda, às 19h40, contra a parceria cubana Jorge Campos e Daniela Fonseca.

PRATA E BRONZE NO SURFE

O segundo lugar foi conquistada por Luiz Diniz, que perdeu a final no stand-up surfing para o americano Zane Schweitzer. Já a terceira colocação foi de Chloe Calmon, que venceu a costa-riquenha Lia Reyes.

POLO AQUÁTICO

Modalidade começou nesta segunda-feira suas disputas no Pan e a seleção brasileira feminina venceu Porto Rico, nesta segunda-feira, por 19 a 7. O time masculino entra em quadra, às 15 horas, e também terá os porto-riquenhos como adversários.