Infantino e demais celebridades mandam mensagens de apoio após Luis Díaz ter pai sequestrado

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, usou as redes sociais para enviar uma mensagem de apoio ao atacante Luis Díaz, que teve os seus pais sequestrados ao longo da última semana. A mãe foi resgatada com vida por soldados colombianos, mas o pai continua desaparecido.

"Em nome da Fifa e da comunidade global do futebol, gostaria de enviar o nosso apoio e orações a Luis Díaz, à sua família e amigos nestes momentos difíceis", disse Infantino.

A mãe de Luis Díaz, Silenis, foi liberada após uma longa negociação entre os sequestradores e as Forças Militares da Colômbia, que estão apoiando a operação. Segundo a imprensa local, o casal foi abordado por homens armados em um posto de gasolina e feitos de reféns, na cidade de Barrancas, em La Guajira, próximo da fronteira com a Venezuela.

A Federação Colombiana de Futebol (FCF) também prestou seu apoio. "A Federação Colombiana de Futebol rechaça a situação de segurança que atravessam os pais do nosso jogador Luis Díaz. Da FCF expressamos a nossa solidariedade para com ele e toda a sua família e apelamos às autoridades competentes para que atuem o mais rapidamente possível para resolver a situação."

Quem também falou sobre a situação foi o técnico de Luis Díaz no Liverpool, Jürgen Klopp, que precisou sacar o atacante do duelo contra o Nottingham Forest, no Anfield, vencido pelos donos da casa por 3 a 0. Na visão do treinador, foi a partida mais difícil que enfrentou na carreira.

"Jogamos este jogo nas circunstâncias mais difíceis, algo que nunca experimentei. Depois de mais de 1.000 jogos, você pensa que você viveu tudo. Mas isso não é sobre nós. Todos oramos para que eles estejam bem. A única coisa que podemos fazer é lutar pelo nosso irmão e foi isso que seus companheiros fizeram. Eles lutaram por ele", afirmou.

Companheiro de equipe de Luis Díaz, Diogo Jota homenageou o atacante durante a partida. "O Luís esteve conosco no hotel de concentração e mais tarde ele teve que ir para casa. Ele ia jogar e como ele tinha que ir eu joguei, por isso mostrei a camisa dele, para mostrar que estamos com ele e que esperamos que tudo se resolva", disse.

Enquanto Luis Díaz continua em contato com as autoridades para descobrir o paradeiro do pai, que tem uma recompensa em seu nome, o Liverpool volta a campo neste domingo, às 13h30, para enfrentar o Luton Town, fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês.