Guarani começa semana com desfalques e dúvidas para voltar ao G-4 da Série B

Sem vencer há quatro jogos e focado na reabilitação para voltar à zona de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani terá mudanças para enfrentar o Londrina, na próxima sexta-feira, às 21h30, fora de casa, no Estádio do Café. Atualmente, o time campineiro aparece na sétima colocação com 55 pontos, dois atrás do Criciúma, que abre a zona de acesso.

Para a partida, o técnico Umberto Louzer terá dois desfalques por suspensão. O primeiro é o zagueiro Lucão, que foi expulso na derrota para o Botafogo-SP, por 1 a 0, na última rodada. Além dele, o goleiro Pegorari também está fora, após levar o terceiro cartão amarelo.

No gol, Douglas Borges, reserva imediato, vai ser o substituto de Pegorari. Já na zaga, Wálber tem grandes chances de começar jogando ao lado de Alan Santos, mas é dúvida por estar com dores musculares. Caso não tenha condições de jogo, Alvariño é a outra opção.

O outro problema está no meio-campo. Bruninho, que foi desfalque contra o Botafogo-SP por uma fascite plantar, ainda tem dores e será reavaliado durante a semana. A doença é uma degeneração na sola do pé. As dores são geradas por excesso de exercícios e precisam de um tempo para cicatrização.

De qualquer forma, o comandante terá praticamente uma semana para definir o time titular. Ele também falou sobre a situação de Bruninho. "Reta final da temporada é um momento de superação e precisamos superar essa dificuldade. O Bruno José jogou recentemente no sacrifício, agora o Bruninho está sofrendo com essa fascite. Vamos buscar recuperá-lo para os próximos jogos".