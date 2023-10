Fluminense e Atlético-MG rescindem com zagueiro Vitor Mendes, envolvido no esquema de apostas

O Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o BID, confirmou nesta segunda-feira a rescisão contratual do zagueiro Vitor Mendes com o Fluminense e com o Atlético-MG. O defensor é um dos jogadores envolvidos no esquema de apostas que foram punidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Em setembro, Vitor Mendes teve a punição, por participação com apostas, aumentada pelo Pleno do STJD de 430 dias para 720 dias de suspensão. O zagueiro vem treinando com um personal no Pará, sua terra natal.

Vitor Mendes só não está respondendo criminalmente sobre o caso, pois fez um acordo com o Ministério Público. No entanto, ele é obrigado a acatar a punição na esfera esportiva.

O zagueiro estava emprestado pelo Atlético-MG ao Fluminense até o final da temporada. No período em que esteve no time tricolor, disputou nove jogos e marcou um gol. Ele tem passagens também por Juventude, Figueirense, Boa Esporte, Guarani, Santos e Inter de Limeira.

Pelo Atlético-MG, Vitor Mendes fez apenas três jogos pela equipe principal. As demais partidas foram todas nas categorias de base do clube. Seu contrato com o clube mineiro era válido até dezembro de 2024.

O defensor teria aceitado levar um cartão amarelo em troca de uma quantia financeira no jogo entre Juventude e Fortaleza, pela 27ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o atleta ainda defendia as cores do clube gaúcho.