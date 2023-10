São Paulo vai receber o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro por causa de shows no Morumbi

O São Paulo entrou em acordo com a diretoria do Santos e o jogo do dia 8 de novembro, quarta-feira, diante do Red Bull Bragantino, será realizado na Vila Belmiro por causa de shows agendados para o Morumbi. Pelo mesmo motivo, o Palmeiras já tinha seu duelo com o Athletico-PR mudado para a Arena Barueri.

A CBF oficializou nesta segunda-feira a troca do palco da partida da 33ª rodada, que estava marcada no Morumbi e continua agendada para o mesmo horário: 20 horas. O estádio tricolor estará com a montagem do palco para o show do Red Hot Chili Peppers que acontece dia 10 e ainda receberá o RBD nos dias 12 e 13.

Outras mudanças também foram anunciadas pela entidade para a 33ª jornada. O confronto entre Bahia e Cuiabá, na Arena Fonte Nova, teve seu horário antecipado, no dia 9 de novembro, das 21h30 para 20 horas "por ajuste da grade de televisão." Cruzeiro x Vasco já havia sido adiado do dia 8 para 22 de novembro por causa da remarcação de Fortaleza x Cruzeiro.

Também houve mudanças neste fim de semana para a 32ª rodada. Ficou decidido que Fortaleza x Flamengo será domingo, às 16 horas, e não mais às 18h30, por causa de pedido da TV Globo, que vai transmitir a partida no lugar do clássico, entre Vasco e Botafogo, adiado para segunda-feira, com novo horário e palco. Antes agendado para 16 horas de domingo, no Raulino de Oliveira, agora a partida será às 19 horas, em São Januário, um dia depois. A mudança fez a grade de televisão mexer com Santos x Cuiabá, também na segunda, mas agora 21h e não mais 20h.

A CBF já havia mexido em outras partidas na rodada do fim de semana. O clássico mineiro entre América e Atlético agendado para sábado, passou do Independência, em Belo Horizonte, para o Parque do Sabiá, em Uberlândia, às 19h30. No mesmo dia, mas às 21h30, o Palmeiras recebe o Athletico-PR na Arena Barueri. Antes, a partida estava agendada para o Allianz Parque, que também estará fechado por causa de shows.