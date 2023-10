Focado na final da Libertadores, Fluminense aposta nos reservas em visita ao Bahia

Apesar de estar totalmente focado na final da Copa Libertadores da América, o Fluminense terá um compromisso pelo Campeonato Brasileiro, Nesta terça-feira. Às 19 horas, o time de Fernando Diniz visita o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador, em duelo que abre a 31ª rodada. Os dois times foram derrotados na última rodada e buscam a reabilitação, mas com objetivos diferentes.

O Fluminense perdeu do Atlético-MG por 2 a 0, fora de casa, no último sábado, e permaneceu com 45 pontos, em oitavo lugar. Só dois titulares começaram jogando: o goleiro Fábio e o volante André. Em relação à disputa por uma vaga na Libertadores, o Grêmio fecha o G-4 com 50 pontos, enquanto o próprio Atlético completa o G-6 com 49.

No próximo sábado, às 17h, o Fluminense fará a final da competição continental com o Boca Juniors, no Maracanã, no Rio. Se for campeão, estará classificado para a próxima edição. Caso contrário, precisará lutar pela vaga no Brasileirão.

Com a final tão próxima, o técnico Fernando Diniz já começou a poupar jogadores importantes. O meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Germán Cano também não atuaram, mas porque estavam suspensos. Quem está suspenso nesta rodada é o próprio Diniz, que sequer viajou para Salvador. Ele será substituído, de novo, pelo auxiliar Eduardo Barros.

A comissão técnica dividiu o elenco em dois grupos e os principais jogadores serão poupados contra o Bahia. A lista pode incluir até mesmo o goleiro Fábio e o volante André, que participaram de todos os cinco jogos após a classificação à final, além de alguns reservas constantemente utilizados. Felipe Melo e Nino correm contra o tempo para se recuperarem de lesões para ficarem à disposição para decisão.

Mesmo suspenso, Diniz reforçou que o Fluminense não abriu mão do Campeonato Brasileiro, embora tenha reconhecido a dificuldade do momento decisivo. "A gente prepara o time todos os dias. Não abrimos mão em nenhum momento do Campeonato Brasileiro, que é difícil. Quando estamos em duas frentes, se torna um pouco mais difícil, mas vamos fazer o nosso melhor contra o Bahia e diante do Boca, para conquistar a Libertadores", explicou.

O Bahia vem de duas derrotas seguidas, diante do Cruzeiro, por 3 a 0, e Palmeiras, por 1 a 0, ambos fora de casa. Em seus domínios, porém, vem de vitórias contra Internacional, por 1 a 0, e Fortaleza, por 2 a 0. Com a campanha, aparece em 15º com 34 pontos, dois a mais do que o Goiás, que abre a zona de rebaixamento, em 17º com 32.

Na derrota para o Palmeiras, o técnico Rogério Ceni montou uma escalação alternativa para poupar jogadores desgastados e pendurados. Assim, terá peças importantes e um elenco mais descansado para o jogo diante de seu torcedor.

O volante Acevedo, porém, é desfalque porque foi expulso. O setor deve ser formado por Rezende e Yago Felipe, além de Thaciano, Cauly e Biel, embora Cauly ainda seja dúvida por causa de uma lesão. Na zaga, Raul Gustavo também não joga por lesão e pode ser substituído por David Duarte.

Ceni pediu coragem ao seu time. "Não sei muito jogar pelo empate. Penso sempre em tentar vencer. Tem que ter coragem e correr riscos de uma derrota. Vencemos os dois últimos jogos em casa. O torcedor tem que acreditar, marcar presença e incentivar. Temos que vencer os nossos jogos em casa", reforçou.