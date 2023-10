Doncic e Jokic brilham com 'triple-doubles' e Curry faz 42 pontos

A segunda-feira de 11 jogos na NBA, que fechou a primeira semana da temporada regular, levou à quadra os principais astros de basquete e rendeu atuações memoráveis. Luka Doncic Dallas Mavericks e Nikola Jokic anotaram "triple-doubles" em vitórias do Dallas Mavericks e do Denver Nuggets, respectivamente, enquanto Stephen Curry foi o maior pontuador do dia, com 42 pontos no triunfo do Golden State Warriors sobre o New York Pelicans.

Doncic está vivendo um início de temporada incrível. Em três partidas, teve um "double-double" e um "triple-double". Nesta segunda, anotou 35 pontos, 12 rebotes e 12 assistências para ser o grande nome da vitória por 125 a 110 dos Mavericks diante do Memphis Grizzlies, que teve Desmond Bane como melhor em quadra, com 30 pontos e seis rebotes. "É um ótimo começo. É claro que ainda temos muito pela frente, mas é sempre bom ter um ótimo começo", celebrou o ala-armador esloveno.

Em Denver, Jokic comandou os Nuggets com 27 pontos, 10 rebotes e 11 assistências em duelo com Utah Hazz, encerrado com vitória por 110 a 102 para os donos da casa. Pelo lado visitante, o destaque foi Lauri Markkanen, autor de um 'double-double' de 27 pontos e 14 rebotes. Agora, o sérvio está empatado com LeBron James e Jason Kidd em quarto lugar no ranking de jogadores com mais 'triple-double' na carreira, 107. "Isso diz muito sobre a grandeza dele, sobre a consistência dele, a cada noite jogando jogo em um nível extremamente alto", disse Michael Malone, treinador dos Nuggets.

Outra estrela brilhou em Nova Orleans, onde Stephen Curry anotou 42 pontos, além de cinco rebotes e cinco assistências, para ajudar o Golden State Warriors a atropelar os Pelicans com uma vantagem final de 130 a 102 no placar. Curry não jogava na cidade de Louisiana há mais de dois anos, por isso a torcida local não achou tão ruim ser arrasada por ele. Não à toa, alguns até vibraram com os lances do armador. "Quando o jogo se transforma dessa maneira e a plateia da casa aproveita o valor do entretenimento, do bom basquete e do show, eu me sinto alimentado porque eu amo jogar basquete, amo estar neste ambiente. Mas isso não é nenhum tipo de mensagem, estou apenas curtindo", afirmou o jogador.

Depois de Curry, o maior pontuador da segunda foi Dejounte Murray, autor de 41 dos 127 pontos marcados pelo Atlanta Hawks contra os Timberwolves, que marcaram 113 e foram derrotados, apesar de boa atuação de Anthony Edwards (31 pontos e sete assistência).

Grandes atuações também foram vistas no triunfo por 122 a 114 do Milwaukee Bucks sobre o Miami Heat, partida na qual Giannis Antetokounmpo anotou 33 pontos para os vencedores e Tyler Herro fez 35 para o lado derrotado. Em Los Angeles, Anthony Davis comandou os Lakers com um "duplo-duplo" de 26 pontos e 19 rebotes, em vitória por 106 a 103 sobre o Orlando Magic. D'Angelo Russell fez 28 e LeBron James anotou 19. Autor de 36 pontos e seis rebotes, Jaylen Brown foi outro protagonista da noite, durante o 126 a 107 aplicado pelo Boston Celtics em confronto com o Washington Wizards.

Confira os resultados da NBA da noite desta segunda e madrugada desta terça-feira:

Brooklyn Nets 133 x 121 Charlotte Hornets

Indiana Pacers 105 x 112 Chicago Bulls

Washington Wizards 107 x 126 Boston Celtics

Atlanta Hawks 127 x 113 Minnesota Timberwolves

Toronto Raptors 91 x 99 Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies 110 x 125 Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks 122 x 114 Miami Heat

New Orleans Pelicas 102 x 130 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 124 x 112 Detroit Pistons

Denver Nuggets 110 x 105 Utah Jazz

Los Angeles Lakers 106 x 103

Confira os jogos da NBA desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Phoenix Suns x San Antonio Spurs

LA Clippers x Orlando Magic