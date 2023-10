Agenda do dia do Pan: Brasil volta à quadra no vôlei masculino e estreia no basquete

A seleção masculina de vôlei volta à quadra nesta terça-feira para enfrentar o México nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. No basquete, os homens fazem sua estreia, também contra os mexicanos, na busca por repetir o ouro conquistado pela equipe feminina.

Além disso, o Brasil ainda tem confrontos decisivos em modalidades como atletismo, handebol, judô e tênis de mesa. A transmissão será feita pelo streaming da CazéTV, pelo Canal Olímpico do Brasil no YouTube e no PanAm Sports Channel.

NADO ARTÍSTICO

13h - Duetos - classificação (Gabriela Regly/Laura Miccuci)

21h - Equipes - classificação (Gabriela Regly/Laura Miccuci/Jaddy Passos/Jullia Catharino/Anna Giulia Veloso/Celina Rangel/Sara Ribeiro/Luiza Rodrigues/Vitória Casale)

ATLETISMO

9h - Decatlo masculino - 110m com barreira (José Fernando Santana e Felipe dos Santos)

9h40 - Decatlo masculino - lançamento de disco (José Fernando Santana e Felipe dos Santos)

11h20 - Decatlo masculino - salto com vara (José Fernando Santana e Felipe dos Santos)

19h - Salto em distância masculino - final (Wesley Bevilaqua)

19h05 - Decatlo masculino - lançamento de dardo - (José Fernando Santana e Felipe dos Santos)

19h25 - 100m com barreiras feminino - semifinais - (Caroline de Melo e Ketiley Batista)

20h10 - 5000m masculino - final (Altobeli da Silva)

20h38 - Decatlo masculino - 1500m - (José Fernando Santana e Felipe dos Santos)

20h55 - 100m feminino - final (Ana Carolina de Jesus)

21h03 - 100m masculino - final (Erik Cardoso e Felipe Bardi)

BASQUETE

10h30 - Chave masculina: Argentina x Venezuela

13h - Chave masculina: República Dominicana x Panamá

17h30 - Chave masculina: México x Brasil

20h - Chave masculina: Chile x Porto Rico

PELOTA BASCA

9h - Chave feminina - frontón - Grupo A: Costa Rica x México

9h - Chave masculina - frontón - Grupo A: Uruguai x México

10h - Chave feminina - frontón - Grupo A: Argentina x Chile

10h - Chave masculina - paleta- Grupo A: México x Argentina

10h - Chave masculina - frontón - Grupo A: Chile x Argentina

11h - Chave feminina - frontón - Grupo B: Equipe de Atletas Independentes x Uruguai

11h - Chave masculina - paleta - Grupo A: Bolívia x Chile

11h - Chave masculina - frontón - Grupo B: Peru x Cuba

12h - Chave feminina - frontón - Grupo B: Cuba x Bolívia

12h - Chave feminina - paleta - Grupo A: México X Cuba

12h - Chave masculina - frontón Grupo B: - Estados Unidos x Brasil

13h - Chave feminina - paleta - Grupo A: Chile x Argentina

16h - Chave masculina - frontenis - Grupo A: Estados Unidos x México

17h - Chave masculina - frontenis - Grupo A: Argentina x Peru

17h - Duplas masculinas - trinquete - Grupo A: Argentina x México

18h - Chaves feminina - frontenis - Grupo A: México x Cuba

18h - Duplas masculinas - trinquete - Grupo A: Uruguai x Chile

19h - Chave feminina - frontenis - Grupo A: Peru x Venezuela

19h - Duplas femininas - trinquete - Grupo A: Argentina x México

20h - Duplas femininas - trinquete - Grupo A: Uruguai x Chile

HIPISMO

11h30 - Saltos individual - classificação (Marlon Zanotelli/Rodrigo Pessoa/Stephan Barcha/Pedro Veniss)

11h30 - Saltos por equipes - classificação (Marlon Zanotelli/Rodrigo Pessoa/Stephan Barcha/Pedro Veniss)

ESGRIMA

9h - Florete masculino - fase de grupos (Guilherme Toldo e Henrique Marques)

10h40 - Sabre feminino - fase de grupos (Pietra Chierighini e Karina Trois)

12h10 - Florete masculino - oitavas de final

13h15 - Sabre feminino - oitavas de final

14h20 - Florete masculino - quartas de final

14h50 - Sabre feminino - quartas de final

16h - Florete masculino - semifinal

16h30 - Sabre feminino - semifinal

17h - Florete masculino - semifinal

17h30 - Sabre feminino - semifinal

18h10 - Florete masculino - Final

18h45 - Sabre feminino - final

FUTEBOL

12h - Futebol feminino - disputa do sétimo lugar: Jamaica x Bolívia

14h - Futebol feminino - disputa do quinto lugar: Paraguai x Costa Rica

17h - Futebol feminino - semifinal: México x Argentina

20h - Futebol feminino - semifinal: Chile x Estados Unidos

VÔLEI

10h30 - Chave masculina - Grupo A: Cuba x Colômbia

13h30 - Chave masculina - Grupo A: Brasil x México

17h30 - Chave masculina - Grupo B: Argentina x República Dominicana

20h30 - Chave masculina - Grupo B: Chile x Porto Rico

HANDEBOL

10h - Chave masculina - Grupo B: Estados Unidos x Cuba

12h30 - Chave masculina - Grupo B: Uruguai x Argentina

17h30 - Chave masculina - Grupo A: República Dominicana x Brasil

20h - Chave masculina - Grupo A: México x Chile

JUDÔ

10h - Disputa por equipes mistas - quartas de final (Brasil)

10h - Disputa por equipes mistas - semifinais

10h - Disputa por equipes mistas - repescagem

10h - Disputa por equipes mistas - disputa do bronze

10h - Disputa por equipes mistas - final

VELA

3h - IQFoil masculino - regata de abertura a (Mateus Isaac)

13h - Formula Kite masculina - regata de abertura (Bruno Lobo)

13h - Nacra 17 - regata de abertura (Samuel Albrecht/Gabriela Nicolino)

13h - Snipe - regata de abertura (Juliana Duque/Rafael Martins)

13h05 - IQFoil feminino - regata de abertura (Bruna Martinelli)

12h07 - Lightning - regata de abertura (Thomas Sumner/Ana Barbachan/Larissa Juk)

13h10 - Formula Kite feminina - regata de abertura (Maria do Socorro Reis)

SOFTBOL

10h - Chave feminina - Grupo B: Canadá x Peru

13h - Chave feminina - Grupo B: Cuba x Porto Rixo

16h - Chave feminina - Grupo A: Venezuela x Chile

SQUASH

9h - Simples feminino - rodada de 32

12h - Simples feminino - oitavas de final

12h - Simples masculino - oitavas de final

12h - Simples feminino - oitavas de final

20h15 - Simples feminino - quartas de final

20h15 - Simples masculino - quartas de final

TÊNIS DE MESA

10h - Simples feminino - quartas de final (Bruna Takahashi e Giulia Takahashi)

10h50 - Simples masculino - quartas de final (Hugo Calderano e Vitor Ishiy)

13h20 - Duplas femininas - semifinais (Bruna Takahashi/Giulia Takahashi)

14h10 - Duplas masculina - semifinais (Hugo Calderano/Vitor Ishiy)

POLO AQUÁTICO

8h - Chave feminina - Canadá x Cuba

9h30 - Chave feminina - Estados Unidos x Porto Rico

11h - Chave feminina - México x Argentina

12h30 - Chave feminina - Brasil x Chile

15h - Chave masculina - Estados Unidos x Porto Rico

16h30 - Chave masculina - Canadá x Cuba

18h - Chave masculina - Brasil x México

19h30 - Chave masculina - Argentina x Chile