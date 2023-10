Antonio Carlos Zago assume seleção boliviana e confia na vaga para a Copa do Mundo de 2026

O brasileiro Antonio Carlos Zago foi apresentado nesta terça-feira como o novo técnico da seleção boliviana com a missão de tirar a seleção do último lugar na classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O treinador vai estrear no comando dia 16 de novembro contra o Peru, em casa, e depois terá de visitar o Uruguai.

"Não vai ser fácil, é preciso trabalhar muito, vou trabalhar muito", disse Antonio Carlos durante a assinatura de contrato com o presidente da Federação Boliviana de Futebol (FBF), Fernando Costa. "É um orgulho defender este país, temos que começar a somar pontos para ter uma posição melhor." A Bolívia é a única seleção a ter sido derrotada nas quatro primeiras rodadas das Eliminatórias.

Antonio Carlos, de 54 anos, é conhecido na Bolívia após sua passagem como técnico do Bolívar, clube mais reconhecido do país, que se sagrou campeão em 2022. Ele também é conhecido por promover jovens jogadores que saíram das categorias de base.

O treinador disse aos jornalistas no domingo que ainda há esperança de conseguir reverter a situação da seleção porque seis times se classificam diretamente e mais um vai para os playoffs. "Há tempo para trabalhar."

O brasileiro substituirá o argentino Gustavo Costas. A FBF não divulgou o acordo de rescisão e nem os detalhes do contrato de Antonio Carlos.

O braço direito do técnico brasileiro será o boliviano Julio César Baldivieso, ex-técnico boliviano e um dos jogadores que levaram o país à única classificação para a Copa do Mundo, em 1994.

Baldivieso ficará especialmente encarregado das divisões inferiores. "O objetivo imediato é o Peru e devemos dar importância aos jovens", expressou o auxiliar.