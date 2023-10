Espanha, Marrocos e Portugal formalizam candidatura para Copa-2030, com jogos na América do Sul

Espanha, Marrocos e Portugal enviaram para a FIFA no início desta semana um documento que contém a declaração de intenções dos três países serem sedes da Copa do Mundo-2030. A ação oficializa a candidatura ibero-marroquina, que deve ser confirmada formalmente pela entidade no mês de novembro.

A ação é vista como uma formalidade, já que a própria FIFA confirmou, no início de outubro, a realização da Copa do Mundo-2030 na Espanha, no Marrocos e em Portugal. A entidade deve ainda enviar aos países, em dezembro, um dossiê com as condições e os requisitos necessários para que o trio seja sede do Mundial.

"De acordo com estes regulamentos, a administração da FIFA conduzirá um diálogo direcionado com os licitantes, para garantir que propostas completas e abrangentes sejam recebidas e avaliadas em relação aos requisitos mínimos de sede, conforme também previamente aprovado pelo Conselho da FIFA. Este diálogo centrar-se-á nas áreas prioritárias definidas da visão do evento e nas principais métricas, infraestruturas, serviços, comércio, sustentabilidade e direitos humanos. Em seguida, a FIFA publicará os seus relatórios de avaliação e, caso esses requisitos sejam cumpridos, as federações-membros reunidas no Congresso da FIFA nomearão os anfitriões das respectivas competições", disse a entidade em comunicado.

A FIFA confirmou também que recebeu a declaração de intenção de Uruguai, Argentina e Paraguai, que deverão receber os jogos inaugurais da Copa do Mundo-2030, em comemoração aos 100 anos dos Mundiais. O primeiro, inclusive, deve sediar a abertura do evento.

Nesta terça-feira, a entidade divulgou que a Arábia Saudita também lhe enviou um documento protocolando o desejo de receber a Copa do Mundo-2034, juntamente com a desistência da Austrália. Sendo assim, o único país até o momento interessado em sediar o torneio.

A FIFA ainda não confirmou todos os detalhes da Copa do Mundo-2030, mas deve ser a segunda com 48 seleções. Espanha, Portugal e Marrocos, que vão receber o evento, garantem vaga sem jogar as Eliminatórias, assim como Argentina, Uruguai e Paraguai.