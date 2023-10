Com pai na UTI, Fernando Marchiori deixa o comando do Sampaio Corrêa

A quatro rodadas do fim da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sampaio Corrêa comunicou nesta terça-feira o desligamento do técnico Fernando Marchiori do comando da equipe. A confirmação veio do próprio presidente do clube, Sérgio Frota.

"Deixo o meu agradecimento ao Marchiori, que é um grande profissional, pessoa de excelente caráter, e que se empenhou ao máximo durante o período em que esteve à frente do Sampaio. Infelizmente, ele está passando por sérios problemas pessoais, com o pai na UTI, então, foi preciso encerrar o trabalho por aqui", disse o mandatário.

Fernando Marchiori deixa o Sampaio Corrêa após sete jogos, com duas vitórias, dois empates e três derrotas. O time maranhense é o 15º colocado, com 36 pontos, dois à frente do Tombense, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

"Quero agradecer a diretoria, os torcedores, e principalmente os jogadores por esse meu período no clube. Infelizmente os assuntos familiares atrapalharam minha continuidade na equipe, mas tenho certeza que o Sampaio vai conseguir sair dessa situação e permanecer na Série B", disse o treinador.

SUBSTITUTO

O Sampaio confirmou que o auxiliar técnico, Dejair Ferreira, irá comandar o clube nas últimas quatro rodadas, a começar pelo duelo com o Tombense, neste sábado, às 19h30, no estádio Castelão, pela 35ª rodada.

"O Dejair já está em casa, conhece bem o clube, jogou aqui, e tem nossa total confiança para comandar a equipe até o fim da Série B", afirmou o presidente