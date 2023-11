Palmeiras faz homenagem a Abel por 3 anos no clube; Veiga celebra volta dos gols

O Palmeiras prestou uma homenagem nesta terça-feira para o técnico Abel Ferreira que completou três anos de clube. A presidente Leila Pereira, o vice Paulo Buosi e o ex-mandatário Maurício Galliotte estiveram reunidos na Academia de Futebol e parabenizaram o treinador pelo o período na equipe, tendo conquistado oito títulos.

A maior surpresa foi a presença dos familiares dos portugueses, que fizeram o treinador se emocionar. Os cinco foram presenteados com camisas personalizadas, bolas autografadas por colaboradores e árvores bonsai de oliveiras, uma lembrança dos funcionários do clube simbolizando paz, fertilidade e prosperidade.

Anunciado como técnico do clube no dia 30 de outubro de 2020, Abel Ferreira comandou o primeiro treino no dia 4 de novembro e estreou no dia 5 de novembro com vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, que garantiu a classificação do time para as quartas de final da Copa do Brasil, competição vencida pelo time alviverde. Desde então, a comissão disputou 245 jogos, com 140 vitórias, 59 empates e 46 derrotas.

Abel é o segundo treinador com mais troféus pelo clube na história, ao lado de Vanderlei Luxemburgo e atrás apenas de Oswaldo Brandão, com dez.

TREINO DE OLHO NO BOTAFOGO

A celebração caiu bem no momento em que o Palmeiras cresceu no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, os comandados de Abel Ferreira fazem um duelo decisivo com o Botafogo, líder do torneio, às 21h30, no estádio Nilton Santos, pela 31ª rodada.

Nesta terça-feira, o treinador comandou um trabalho tático, seguido do tradicional recreativo. Para a partida, Abel Ferreira contará com o volante Zé Rafael, suspenso na vitória sobre o Bahia por 1 a 0.

Titular incontestável com Abel Ferreira, Raphael Veiga comemorou o reencontro com o gol. "Importante voltarmos a ganhar no campeonato. Viemos de uma sequência não tão boa, não estamos acostumados. E hoje estamos no lugar que devemos sempre estar, três vitórias, o time está bem, confiante, temos crescido no Brasileiro nos últimos jogos. Sobre meu gol, fico feliz em voltar a marcar. Para alguém que joga ali na frente, fazer gols e assistências sempre é muito importante para ajudar o time, dar confiança. Espero continuar fazendo gols, o Palmeiras continuar vencendo e todos ficarem felizes", afirmou.

Ele falou também do próximo desafio do time, o Botafogo. "Nos últimos três anos, jogamos muitos jogos decisivos, importantes. Isso fez com que nós amadurecêssemos, criássemos uma casca. Até mesmo controlar as emoções. Estamos experientes em relação a isso. Amanhã será um jogo importante, mas sabemos que o campeonato tem alguns jogos ainda. Vamos fazer o melhor para vencer, como o Abel fala, sempre dar o nosso melhor a cada jogo e no final da 38ª rodada vamos ver como fica a classificação", disse.

A expectativa é que o Palmeiras entre em campo com: Weverton; Luan, Murilo e Gustavo Gómez; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick.

Vindo de três triunfos consecutivos, o Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão, com 53 pontos, contra 59 do Botafogo, que tem um jogo a menos.6.