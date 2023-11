Wolfsburg derrota Leipzig na Copa da Alemanha; Bayern e Dortmund jogam nesta quarta

O Wolfsburg ratificou a boa fase na temporada, ao derrotar o Leipzig, nesta terça-feira, por 1 a 0, na Volkswagen Arena, em duelo válido pela segunda rodada da Copa da Alemanha. O único gol do jogo foi marcado por Cemy, aos 14 minutos do primeiro tempo.

Em outro duelo de duas equipes da primeira divisão, o Stuttgart, em casa, venceu pela nona vez nos 11 últimos jogos, ao bater o Union Berlin também por 1 a 0, gol marcado por Undav, aos 45 minutos da primeira etapa.

Em Monchengladbach, o Borussia não teve grandes problemas para superar o Heidenheim por 3 a 1. Todos os gols do time anfitrião saíram ma primeira etapa. Pefok marcou aos três e aos nove minutos de jogo. Hack fez o terceiro, aos 44. Beck descontou para os visitantes aos 33 minutos.

O Colônia levou sua má fase até Kaiserslautern e perdeu para o time da segunda divisão por 3 a 2. Tachie marcou aos 19 minutos para os donos da casa no único gol do primeiro tempo. Redondo e Ritter, aos dois e 20 da etapa final, deixaram os anfitriões com vantagem por 3 a 0.

Thielmann, aos 26, descontou para o Colônia, que, mesmo com nove jogadores em campo, lutou bastante e conseguiu diminuir com Uth, aos 36.

Dois dos maiores favotitos á competição jogam nesta quinta-feira. O bayern de Munique visita o Saarbrucken, enquanto o Borussia Dortmund recebe o Hoffenheim.