Brasil fica com a prata nas duplas masculinas e femininas do tênis de mesa no Pan de Santiago

O Brasil amargou duas derrotas nas finais de duplas de tênis de mesa no Pan de Santiago nesta terça-feira. Hugo Calderano e Vitor Ishiy conquistaram a medalha de prata ao perderem dos cubanos Jorge Campos e Andy Diez Pereira por 4 a 2, parciais de 11/5, 8/11, 8/11, 10/12, 11/8 e 7/11. No feminino, irmãs Giulia e Bruna Takahashi perderam para as americanas Rachel Sung e Amy Wang.

A dupla masculina começou bem o duelo e venceu o primeiro game por 11 a 5, mas Cuba reagiu e virou com duplo 11 a 8. Campos e Pereira ainda fizeram 3 a 1 em um game muito disputado, que acabou no 12 a 10. Calderano e Ishy reagiram e diminuíram para 3 a 2, com a vitória no quinto game por 11 a 8. Mas os cubanos foram melhores no sexto game e confirmaram a medalha de ouro ao fechar por 11 a 7.

No feminino, a dupla formada pelas irmãs Giulia e Bruna Takahashi perderam para as americanas Rachel Sung e Amy Wang na decisão em uma partida muito acirrada. As brasileiras chegaram a abrir 6 a 5 no game de desempate, mas sofreram seis pontos consecutivos e acabaram ficando com a medalha de prata.

Os Estados Unidos começaram na frente ao levar o primeiro game por 11 a 7. As irmãs Takahashi não desanimaram e viraram para 2 a 1, ao vencerem por 11 a 5 e 11 a 7. O quarto game foi decisivo. O jogo chegou a estar 10 a 10, mas as americanas conquistaram os dois pontos decisivos para igualar o duelo.

A perda do quarto game abalou as brasileiras, que levaram 11 a 8 no quinto. Com isso, a dupla americana abriu 3 a 2. Mesmo assim, Giulia e Bruna reagiram e empataram o duelo novamente ao vencer o sexto game por 11 a 4. No último e decisivo game, as irmãs abriram 6 a 5, mas sofreram seis pontos consecutivos e deixaram a vitória escapar por 11 a 6.

"Primeiro Jogos Pan-Americanos que jogamos juntas e chegamos logo em uma final. Foi muito importante para nós. Mesmo que seja a medalha de prata foi um momento especial", disse Bruna.

SEMIFINAIS EM SIMPLES

Na disputa de simples, Hugo Calderano venceu com extrema facilidade o chileno Gustavo Gomez por 4 a 0, parciais de 11/9, 11/7, 11/5 e 11/6. Com isso, o brasileiro avançou à semifinal e continua na busca pela sua oitava medalha em Jogos Pan-Americanos, a terceira de ouro, já que foi campeão em Toronto-2015 e Lima-2019.

Na semifinal, que acontecerá nesta quarta-feira, Calderano enfrentará o mexicano Marcos Madrid, que despachou o argentino Santiago Lorenzo. O brasileiro conquistou nesta terça a 100ª vitória contra rivais da América do Sul.

Já seu companheiro de equipe nas duplas, Vitor Ishiy, perdeu nas oitavas de final para o chileno Nicolas Burgos por 4 a 1, parciais de 11/6, 4/11, 13/11, 11/7 e 11/5.

Apesar da derrota nas duplas, Bruna Takahashi também carimbou presença na semifinal do simples. Ela derrotou a venezuelana Roxy Gonzalez por 4 a 2, parciais de 11/5, 11/9, 11/4, 4/11, 11/13 e 11/4. Sua irmã, Giulia, perdeu nas oitavas para a mexicana Yadira Silva por 4 a 2, parciais e 8/11, 11/8, 11/9, 2/11, 11/8 e 11/8.

HANDEBOL MASCULINO NA SEMIFINAL

A seleção masculina de handebol venceu a República Dominicana por 36 a 20, em Viña Del Mar, no Chile, e confirmou sua vaga na semifinal dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Esta é a segunda vitória consecutiva no torneio. Na estreia, bateu o México por 51 a 19.

Nesta quarta-feira, o Brasil volta à quadra para enfrentar o Chile, valendo a primeira posição do grupo. A partida está marcada para começar às 20h (horário de Brasília).

"O Chile é um time difícil de se jogar. Ganhou da gente no último Pan-Americano. Tem aquele gostinho de revanche. Vamos jogar na casa deles, mas tenho a certeza de que vamos sair com o resultado positivo", disse Daniel Langaro.