Atlético-GO e Novorizontino fazem confronto direto na briga pelo acesso na Série B

Bem vivos na briga pelo acesso, Atlético-GO e Novorizontino se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, em partida válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na reta final da competição, os dois times têm o mesmo objetivo, de terminar a temporada com o acesso à elite.

Depois de uma bela arrancada no segundo turno, o Atlético-GO finalmente conseguiu ser parte integrante do G-4. Com 59 pontos, ocupa a terceira colocação, atrás apenas do líder Vitória e do Sport, com quem está empatado em número de pontos. Nos últimos seis jogos, foram cinco vitórias e apenas uma derrota, na rodada passada, quando levou a virada, por 2 a 1, do rival Vila Nova.

O Novorizontino esteve no G-4 durante boa parte da competição, no entanto, perdeu força na reta final e tenta evitar ficar de fora da Série A de 2024. Atualmente, o clube paulista tem 56 pontos e ocupa a sexta colocação, com uma distância de um para o Criciúma, que abre a zona de classificação para a elite do futebol nacional. Nos últimos cinco jogos, foram dois empates, duas derrotas e uma vitória.

A 35ª rodada vai ter três jogos na sexta-feira, três sábado, um domingo e dois na terça-feira, dia 7. No momento, a briga no G-4 tem o Vitória com 65 pontos e virtualmente garantido com o acesso, seguido por Sport e Atlético-GO, com 59, e Criciúma, com 57, mesma pontuação do Juventude, em quinto. Depois aparecem, ainda com chances, Novorizontino (56), Guarani (55), Vila Nova-GO e Mirassol (54).

Dentro do Z-4, o ABC, com 21 pontos, já está rebaixado à Série C, mesmo destino que caminha o Londrina, em 19º, com 27. Completam o quarteto, a Chapecoense, 33, e o Tombense, 34. Outros quatro clubes estão ameaçados: Ponte Preta, 16º (35), Sampaio Corrêa, 13º (36), Ituano, 14º (37) e Avaí, 12º (39).

CONFIRA OS JOGOS DA 35.ª RODADA:

QUARTA-FEIRA

20h

Atlético-GO x Novorizontino

SEXTA-FEIRA

19h

Mirassol x Sport

21h30

Londrina x Guarani

Juventude x Ituano

Sábado

17h

Ponte Preta x Avaí

Botafogo x Ceará

Sampaio Corrêa x Tombense

Domingo

18h

Vitória x Vila Nova-GO

Terça-feira

19h

CRB x Chapecoense

21h30

Criciúma x ABC