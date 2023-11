Corinthians busca contra Athletico-PR reviver força de jogar em casa para fugir do rebaixamento

Houve uma época que enfrentar o Corinthians em seus domínios era motivo de grande apreensão para seus adversários. Os tempos são outros e quem vai receoso, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 19 horas, para ver o duelo com o Athletico-PR, válido pela 31º rodada do Campeonato Brasileiro, é o torcedor da equipe paulista, que nas últimas três partidas viu o time só empatar e deixar de ganhar seis pontos importantes ma luta contra o rebaixamento.

Há muito tempo que os gritos de incentivo vindos das luxuosas dependências do estádio em Itaquera costumeiros dos 40 mil torcedores sempre presentes deixaram de ser um aliado forte para o time alvinegro. O placar de 1 a 1 se repetiu diante de Flamengo, América-MG e Santos. O último triunfo ocorreu no distante 22 de setembro, frente ao Botafogo.

O retrospecto como mandante fica ainda pior se a analisarmos jogos anteriores: 4 a 4 com Grêmio, 0 a 0 com o Palmeiras e 1 a 1 com o Goiás. O resultado mais tranquilo como anfitrião ocorreu em 13 de agosto contra o virtual rebaixado Coritiba (3 a 1), na 19ª rodada.

Tantos maus resultados em casa explicam a má campanha, que leva o Corinthians, a oito jogos do final do Brasileirão, a estar somente no 15º lugar cinco à frente do Goiás, o primeiro na zona de rebaixamento (37 a 32).

Vantagem que não deixa o torcedor alvinegro tranquilo porque os próximos jogos são contra times que estão nos primeiros lugares: Red Bull Bragantino (fora), Atlético-MG (casa) e Grêmio (fora).

"O time foi inconstante em jogos anteriores comigo, oscilou mais, mas contra o Santos tínhamos uma condição bem boa de nível de atuação. Depois que fizemos o gol é que não tivemos um entendimento de jogo. O jogo não se joga sozinho. Quando o adversário sofre o gol, também começa a tomar outras iniciativas, fazer alterações táticas, e aí temos de saber entender as mudanças do jogo", disse o técnico Mano Menezes.

O treinador corintiano não poderá contar com o lateral-esquerdo Fábio Santos e o volante Fausto Vera, suspensos. O zagueiro Caetano, improvisado, e Gabriel Moscardo deverão ficar com as vagas na equipe titular. Nas demais posições Mano deverá repetir o time que ficou no empate com o Santos.

MAIS OPÇÕES

O técnico Wesley Carvalho só deverá fazer uma alteração na equipe do Athletico-PR, que empatou domingo contra o São Paulo, por 1 a 1, em Curitiba. O experiente volante Fernandinho volta, após cumprir suspensão, no lugar de Hugo Moura.

O treinador ainda vai ter mais três opções no banco de reservas como opções para entrar na equipe. Christian, Alex Santana e Bruno Peres viajaram para São Paulo e poderão ser utilizados.