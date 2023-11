Internacional busca reabilitação em duelo com o lanterna América-MG no Beira-Rio

O Internacional volta a campo nesta quarta-feira para mais um duelo com um time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Encara o lanterna América-MG, às 19h, pela 31ª rodada, diante de sua torcida, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A situação adversária não se traduz em jogo fácil e o time colorado está ciente disso, já que vem de derrota para o Coritiba.

Na última rodada, o Internacional perdeu para o Coritiba por 4 a 3, jogando com um a menos desde os primeiros minutos de jogo. Mesmo assim, o time gaúcho aparece em 12º lugar com 38 pontos, seis a mais do que o Goiás, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 32.

O técnico Eduardo Coudet será obrigado a mudar a escalação. A começar com o zagueiro Vitão, expulso no último duelo. O volante Johnny e o meia Maurício também cumprirão suspensão, mas pelo terceiro amarelo. Além disso, o lateral-esquerdo Renê segue como desfalque após ter lesão muscular confirmada.

Na defesa, Igor Gomes deve ser o escolhido. Na marcação do meio-campo, Gabriel e Rômulo disputam a vaga, enquanto o setor criativo conta com mais opções, como Pedro Henrique, Bruno Henrique e Gabriel Barros. O zagueiro Gabriel Mercado e o atacante Wanderson voltam de suspensão.

Após a última inesperada derrota, Coudet se esquivou sobre a próxima temporada e garantiu foco no América. "Tenho que trabalhar para que o time jogue bem e ganhe diante do América. Todas as conjecturas ficam para outro momento. Se tivesse três pontos a mais, estaríamos falando de um trabalho maravilhoso. Quando perde, temos que receber as críticas", disse.

Em situação delicada, o América está cada vez mais perto do rebaixamento. Não vence há nove rodadas, com três empates e seis derrotas, as duas últimas seguidas, diante do Athletico-PR, por 3 a 2, e Grêmio, por 4 a 3. Ocupa a 20ª e última posição com 19 pontos, 15 a menos do que o Santos, primeiro fora do Z-4, em 16º com 34.

Sem nenhum suspenso, o técnico Fabián Bustos deve manter a base da escalação que jogou contra o Grêmio. A defesa continua como grande preocupação do treinador, que teve o retorno de Ricardo Silva na última partida, jogando com o trio considerado titular, junto com Iago Maidana e Danilo Avelar. Mas Éder e Júlio são opções para o setor caso Bustos decida mudar.

Ainda esperançoso de uma reação, Bustos quer a mesma postura dos jogadores na reta final. "Estamos pensando no dia a dia. Não é momento para falar e tomar decisões sobre 2024. Não gosto de jogadores que se veem como derrotados. Vamos lutar até o final e gosto de ver isso no elenco. Tenho que pensar no Internacional e tentar fazer o melhor possível. Estamos demonstrando trabalho, mas muito chateados por levarmos muitos gols e não conseguirmos manter o jogo", avaliou.