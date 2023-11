Santos enfrenta Flamengo e tenta vencer uma partida sem Marcos Leonardo pela 1ª vez desde maio

O Santos entra em campo às 20 horas desta quarta-feira, no Mané Garrincha, onde enfrenta o Flamengo pela 31ª rodada do Brasileirão, sem o atacante Marcos Leonardo, autor de 13 gols no campeonato e suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo após provocar o banco do Corinthians no empate por 1 a 1 de domingo. A ausência é muito lamentada pelos santistas, já que o jovem artilheiro de apenas 20 anos tem sido fundamental na briga contra o rebaixamento. Ao sair da degola ao fim da rodada passada, com 34 pontos, o time ganhou fôlego, mas corre o risco de voltar caso não tire ao menos um ponto dos flamenguistas.

A equipe do litoral paulista enfrenta muitas dificuldades para conseguir resultados positivos, e quando Marcos Leonardo não joga, a situação costuma ser bem mais complicada. O atacante não só esteve presente nas últimas seis vitórias do Santos, distribuídas em um longo período entre julho e outubro, como também marcou gols em todas elas, contra Goiás, Grêmio, Bahia, Vasco, Palmeiras e Coritiba.

A última vez que o Santos venceu sem o talentoso garoto foi na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no dia 14 de maio, pela sexta rodada do Brasileirão. Na ocasião, Marcos Leonardo estava servindo a seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-20 e o gol foi marcado por Deivid Washington, negociado com o Chelsea em agosto. Até mesmo empates santistas tiveram participação decisiva do artilheiro, que, embora não tenha marcado contra o Corinthians, balançou as redes no 1 a 1 com o Athletico-PR, em julho, e no 2 a 2 com o Botafogo, em agosto.

O técnico Marcelo Fernandes deve preencher a vaga em aberto no ataque com o experiente argentino Julio Furch, que tem dois gols em 14 jogos, mas só foi titular em dois deles. Além da mudança no setor ofensivo, haverá necessidade de alteração na defesa, pois o zagueiro João Basso foi diagnosticado com uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda e será desfalque pelo menos até o as últimas rodadas. A vaga deve ficar com Messias. Resta saber se Fernandes vai utilizar três zagueiros, sua preferência desde que assumiu o comando, ou a mais tradicional linha de quatro.

Sem dois jogadores importantes, o Santos vai enfrentar um Flamengo em busca de reabilitação após perder a primeira partida sob o comando de Tite. O clube rubro-negro vinha de duas vitórias quando perdeu por 3 a 2 para o Grêmio, quarta-feira passada, e não foi a campo no final de semana, já que o jogo da 30ª rodada contra o Red Bull Bragantino foi adiado em razão da recusa flamenguista em abrir mão de jogar no Maracanã.

O estádio carioca está sendo preparado pela Conmebol para a final da Libertadores, entre Fluminense e Boca Juniors, marcada para sábado. O Flamengo aceitou mudar o duelo com o Santos para o Mané Garrincha, por entender que a data era muito próxima à da decisão continental, mas bateu o pé quanto ao compromisso ante o Red Bull Bragantino, que aconteceria uma semana antes.

Quinto colocado, com 50 pontos e um jogo a menos, o time carioca temia não contar com Léo Pereira, mas ele se recuperou a tempo de uma fissura do sétimo arco costal, causada por um trauma no tórax sofrido no jogo com o Grêmio. Fabrício Bruno está de volta, após cumprir suspensão, enquanto David Luiz, lesionado, continua fora, assim como Allan. Já Éverton Ribeiro e Erick Pulgar são desfalques porque estão suspensos.