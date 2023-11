Grêmio enfrenta o penúltimo colocado Coritiba, de olho na vice-liderança do Brasileirão

Após confirmar sua reabilitação, o Grêmio já voltou a virar a chave para buscar a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Comandado por Luis Suárez, o time gaúcho vem de duas vitórias e busca manter o embalo nesta quarta-feira, quando visita o vice-lanterna Coritiba, às 20h, no estádio Couto Pereira, pela 31ª rodada.

Após as derrotas para o Internacional e para o São Paulo, e ter um princípio de crise, o Grêmio venceu o Flamengo (3 a 2) e na última rodada superou o América-MG, fora de casa, por 4 a 3. Os resultados o deixaram na quarta colocação, com 50 pontos, três a menos que o Palmeiras, vice-líder, e a nove do Botafogo. Os dois se enfrentam na rodada.

Enquanto isso, o Coritiba quer esboçar uma reação. Na última rodada, o time pôs fim a um jejum de três derrotas seguidas e surpreendeu ao vencer o Internacional, no Beira-Rio, por 4 a 3. A vitória manteve o time na vice-lanterna, em 19º, com 23 pontos, a 11 do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O técnico Renato Gaúcho terá a volta do zagueiro Kannemann, que cumpriu suspensão contra os mineiros. A tendência é que Pedro Geromel tenha condições de começar como titular, podendo reeditar a famosa dupla de zaga gremista. Caso comece no banco, Bruno Alves inicia entre os 11 iniciais. Outra novidade é a volta do lateral Cuiabano e do volante Carballo. O último disputa vaga com Galdino, no meio de campo.

Com 50 gols marcados, o técnico exaltou a parte ofensiva da equipe, mas já abriu o olho para a defesa: "Estamos tomando muitos gols. Mas em compensação temos o ataque mais positivo do campeonato. O Botafogo é o líder disparado e o Grêmio tem o melhor ataque e está no G-4. Sei que precisamos continuar fazendo gols e tomar menos. Mas é difícil querer toda hora a mesma coisa. Não é fácil brigar na parte de cima da tabela e estamos lá", disse o técnico.

De outro lado do Coritiba, a principal novidade é a volta do atacante argelino Slimani. Ele foi poupado da partida contra o Internacional, por conta de desconforto muscular. Quem também retorna é o volante Willian Farias, que cumpriu suspensão. Com isso, Bruno Gomes volta a ser opção no banco de reservas.

Por outro lado, o treinador Thiago Kosloski terá que quebrar a cabeça na lateral direita. Suspenso, Natanael está fora. Seu reserva imediato, Hayner, também cumprirá suspensão. Para suprir as ausências, a tendência é que o treinador opte pelo jovem Diogo Batista.

Artilheiro do time na temporada, com 11 gols, o atacante Robson garante o time vivo na luta contra o rebaixamento: "Muita gente desrespeita a camisa do Coritiba. Falam coisas que não sabem. Esse time aqui é muito grande. Estamos lutando, a vitória contra o Internacional nos deu um gás. Não tem nada acabado no campeonato e vamos brigar até o fim pela permanência deste clube na Série A."