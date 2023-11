Atlético-MG tenta se firmar no G-6 e Fortaleza busca se reerguer após título perdido

Tentando se firmar na zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores, o Atlético-MG enfrenta o Fortaleza, que busca reação após ficar com o vice-campeonato na Copa Sul-Americana. O confronto será disputado nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O Atlético-MG parece viver o seu melhor momento na competição sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Na última rodada, bateu o Fluminense por 2 a 0. Com isso, inicia a rodada em sexto lugar, com 49 pontos, atrás de Botafogo (59), Palmeiras (53), Red Bull Bragantino (52), Grêmio (50) e Flamengo (50).

Felipão poderá escalar força máxima, inclusive o artilheiro da Arena MRV, o atacante Paulinho, que formará a dupla ofensiva com Hulk. A expectativa é que o time seja o mesmo que bateu o Fluminense.

"Temos que valorizar os nossos jogadores, são nossos e estão fazendo um bom trabalho. Estamos em uma crescente e precisamos da vitória para nos firmar dentro do G-6 e quem sabe beliscar algo a mais lá na frente", disse Felipão.

O Fortaleza, por sua vez, esperava conquistar uma vaga na Libertadores através da Sul-Americana. Como perdeu para a LDU nos pênaltis, terá que buscar uma reabilitação imediata. No Brasileirão, vem de duas derrotas seguidas, a última para o Bahia por 2 a 0. É o nono colocado, com 42 pontos.

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem vários desfalques. Ele não poderá contar com o zagueiro Titi, os laterais Brítez e Bruno Pacheco, além do volante Lucas Sasha, todos suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. Por outro lado, pelo mesmo motivo, Yago Pikachu e Escobar retornam. Ele também não terá à sua disposição os meio-campistas Calebe, com um edema na coxa esquerda, e Hércules, que passou por uma cirurgia no joelho.

"A gente está preparado, focado e espera fazer um grande jogo. É o momento de virar a chave, a final ficou no passado, agora é foco total do Brasileiro. A cabeça está limpa e focada no nosso objetivo. A gente lamenta muito por não ter conquistado a Sul-Americana, mas é virar a página. Vamos buscar a vaga na Libertadores", disse o confiante goleiro João Ricardo.