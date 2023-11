Palmeiras visita o Botafogo a fim de emendar 4ª vitória seguida e embolar luta pelo título

Botafogo e Palmeiras estão distantes seis pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 21h30, alvinegros e alviverdes entram em campo no Engenhão, no Rio, para um duelo que pode intensificar a disputa pelo título nacional.

Torcedores de Botafogo e Palmeiras estão calculando o que precisam fazer para alcançar o troféu. Se antes a equipe carioca era apontada como virtual campeã, os sequenciais tropeços animaram rivais. Assim como o Palmeiras, Red Bull Bragantino e Flamengo continuam perseguindo o líder do Brasileirão.

Para a partida, Abel Ferreira, que completou três anos no cargo de técnico do Palmeiras, terá à disposição o volante Zé Rafael. O volante cumpriu suspensão na vitória sobre o Bahia e vai retomar a titularidade e formar com Richard Ríos o meio de campo alviverde. Entre as mudanças feitas pelo português nos últimos compromissos, a formação com três zagueiros e dois atacantes deve ser mantida.

"Nós temos tido nos últimos jogos uma disciplina tática, mas com liberdade para trocar posições, voltar aos tempos do Rinus Michels, do futebol total. Esses jogadores têm posições a cumprir, mas também liberdade", citou Abel em relação à condição tática do Palmeiras, em que atletas como Ríos, Veiga e Gómez têm se movimentado mais e aparecendo, em situações ofensivas, em setores diferentes do campo.

Uma preocupação de Abel diz respeito ao ataque. Uma palavra que o português costuma repetir é "eficácia". O número de finalizações do Palmeiras não é condizente com o total de gols marcados. Um time que cria muito, mas não está com o pé calibrado para balançar as redes. Um dos motivos para a ineficácia, segundo o treinador, está na tomada de decisão no momento da conclusão da jogada. "Jogar no Palmeiras é muita responsabilidade, tem que passar a bola para ao lado se o jogador tiver mais condições."

No Botafogo, o técnico Lúcio Flávio terá o retorno de Victor Sá, que cumpriu suspensão, aos titulares. Apesar dos tropeços recentes, não são previstas mudanças na equipe principal. O grande desafio é resgatar a confiança dos atletas e recuperar o ritmo visto no primeiro turno.

"Segundo turno tem muito disso, essa dificuldade, porque cada time briga por um objetivo. O que nos resta é manter o foco, o trabalho, motivar os atletas. Acredito que a resposta será dada no jogo contra o Palmeiras", afirmou o treinador.

O Botafogo tem um jogo a menos em relação ao adversário alviverde: um confronto com o Fortaleza, no Castelão, reagendado para 23 de novembro - foi adiado depois da suspensão do jogo com o Athletico-PR por falta de luz no Engenhão. O conjunto alvinegro vem de um empate, diante dos paranaenses, e uma derrota para o Cuiabá. O Palmeiras, por sua vez, soma três vitórias consecutivas no Brasileirão, incluindo uma goleada por 5 a 0 sobre o rival São Paulo.