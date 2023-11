Justiça alemã impõe multa de 450 mil euros a Zverev em processo por violência doméstica

A Justiça alemã impôs a Alexander Zverev o pagamento de uma multa de 450 mil euros (R$ 2,3 milhões), em processo referente às acusações de violência doméstica das quais o tenista top 10 do mundo é alvo. Na Alemanha, este tipo de multa é usado para resolver alguns casos criminais sem levá-los a julgamento, desde que a penalidade não seja contestada. Como negou as acusações e contestou a decisão, Zverev deve ser julgado em breve, conforme informou o tribunal de Berlim em comunicado divulgado nesta quarta-feira.

O alemão de 26 anos é acusado de agredir fisicamente e prejudicar a saúde de Brenda Patea, sua ex-namorada e mãe de seu filha, durante uma discussão em Berlim, em maio de 2020. Zverev negou as acusações publicamente em julho deste ano, quando o caso veio à tona, ao ser questionado sobre o assunto durante a disputa do ATP 500 de Hamburgo, do qual foi campeão.

O escritório de advocacia que representa Zverev emitiu um comunicado na terça-feira dizendo que rejeita as acusações. Além disso, alegou que haviam 'irregularidades processuais no caso' e garante ter 'provas médicas periciais' que favorecem a versão do tenista.

Antes da denúncia deste ano, ele já havia sido acusado de violência doméstica por outra ex-companheira, em 2021. Em janeiro de 2023, a ATP concluiu uma investigação sobre o episódio e decidiu não aplicar qualquer punição ao alemão por não ter encontrado 'provas suficientes' sobre a agressão denunciada.

Finalista do US Open deste ano e medalhista de ouro dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, Zverev já foi número dois do mundo, mas hoje ocupa a nona colocação. Nesta semana, está disputando o Masters 1000 de Paris, em busca de uma das vagas restantes para o ATP Finals.