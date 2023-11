Benedetto treina e reforça o Boca Juniors na decisão da Libertadores diante do Flu

O técnico Jorge Almirón, do Boca Juniors, recebeu uma boa notícia no treinamento desta quarta-feira, em Buenos Aires. O atacante Benedetto participou de toda a atividade com o elenco principal e está à disposição para reforçar a equipe argentina na decisão da Libertadores diante do Fluminense, no final de semana.

O jogador sofreu uma contratura muscular em confronto com o Racing e imediatamente iniciou tratamento intensivo para tentar reunir condições de atuar diante dos cariocas. Além de Benedetto, Luca Langoni, também entregue ao departamento médico, está liberado para a partida decisiva.

Para o duelo de sábado, Almirón vai ter à disposição seus quatro homens de ataque para definir a escalação: Cavani, Miguel Merentiel, Benedetto e Langoni. No treino desta manhã, o treinador deu uma indicação da equipe que deve entrar em campo no sábado.

A grande dúvida estava na defesa. Como Marcos Rojo não joga por estar suspenso, a zaga deverá ser formada por Nicolás Figal e Nicolás Valentini. O esquema a ser usado mais uma vez será o 4-4-2 e as apostas para enfrentar o estádio lotado ficam concentradas na experiência de Cavani e na boa fase do goleiro Sergio Romero.

O time argentino chega à final da Libertadores sem ter vencido nenhum dos seus jogos nas fase decisivas. Foram seis empates somando os jogos de ida e volta das oitavas, quartas e semifinais, com a classificação sendo confirmada nas disputas de pênaltis. O Boca disputa, neste sábado, a sua décima segunda final e busca a conquista do sétimo título da competição.