Iga Swiatek aplica 'pneu' em Gauff, vence e fica bem perto da semifinal do WTA Finals

A polonesa Iga Swiatek ficou bem perto da classificação às semifinais do WTA Finals, em Cancún, no México, nesta quarta-feira, ao derrotar a norte-americana Coco Gauff, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/5 em 1h30, em duelo válido pelo Grupo B.

"Como sempre, os polacos vieram e estão me apoiando. Estou muito grata por isso do fundo do meu coração. É simplesmente incrível jogar em tal atmosfera", disse Swiatek, segunda colocada no ranking mundial.

No segundo set, Gauff teve o saque quando estava perdendo por 5 a 4, mas cometeu quatro duplas faltas seguidas. "Coco é o tipo de jogadora que não desiste. Eu sabia que não seria tão fácil. A chave é focar em si mesmo. As condições no final ficaram bastante complicadas. Estou feliz por ter sobrevivido", completou a polonesa.

No outro jogo da chave desta quarta-feira, a tunisiana Ons Jabeur bateu a checa Marketa Vondrousova, também por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Na sexta-feira será disputada a última rodada da chave: Gauff enfrenta Vondrousova, enquanto Iga terá pela frente Jabeur.