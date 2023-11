São Paulo enfrenta Cruzeiro no Morumbi para voltar a vencer e ter alívio no Brasileirão

Com uma vantagem considerável da zona de rebaixamento, São Paulo e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h, no Morumbi, em São Paulo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O objetivo é melhorar a colocação dentro da tabela de classificação.

Campeão da Copa do Brasil e com a vaga assegurada na próxima edição da Copa Libertadores, o São Paulo está fazendo o necessário para continuar longe da zona de descenso. O time paulista vem de um empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, em Curitiba (PR). No momento, aparece no meio da tabela, com 39 pontos.

O técnico Dorival Júnior poderá contar com o zagueiro Arboleda, que está recuperado de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. A expectativa é que forme a dupla defensiva com Beraldo, poupado no último jogo. A principal dúvida é Alisson, que saiu do jogo passado com dores, mas treinou normalmente e está à disposição. Caso seja poupado, Michel Araújo assume a função. No meio, a outra disputa é entre James Rodríguez e Wellington Rato.

"Estamos tendo uma postura em casa de muita segurança e equilíbrio. O São Paulo vem dando uma resposta positiva em toda a temporada. O Campeonato Brasileiro é importante, e vamos dar o nosso melhor até o final", tem repetido o treinador, na tentativa de manter levado o espírito de luta.

O Cruzeiro engatou duas vitórias consecutivas na competição, sendo a última frente ao Bahia por 3 a 0. Com 37 pontos, busca a vitória para entrar de vez na briga por vaga na Copa sul-americana e deixar o risco de queda para trás.

O técnico Zé Ricardo deve colocar em campo a mesma escalação do jogo no Mineirão. O único desfalque é o atacante Nikão, que não poderá enfrentar o São Paulo justamente por pertencer ao time paulista. Caso queira utilizá-lo, o clube celeste teria que fazer o pagamento de uma multa, o que não vai acontecer.

Zé Ricardo terá à disposição o meia Mateus Vital, recuperado de uma lombalgia. Ele, no entanto, deve ficar como opção no banco de reservas. "É notório o time crescendo jogo a jogo. A gente tem que pensar mesmo jogo a jogo. Nosso objetivo é a permanência na elite. Depois, vamos olhar para cada jogo e seguir focados até o final", analisou o atacante Matheus Pereira.