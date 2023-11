LeBron faz 35 pontos, agarra 11 rebotes e Lakers voltam a derrotar Clippers após 11 derrotas

LeBron James fez 35 pontos e agarrou 11 rebotes, Austin Reaves marcou sete de seus 15 pontos na prorrogação e o Los Angeles Lakers quebrou uma sequência de 11 derrotas consecutivas contra o Los Angeles Clippers na NBA, nesta quarta-feira, ao vencer por 130 a 125.

D'Angelo Russell marcou 27 pontos, assim como Anthony Davis, que ainda pegou dez rebotes para os Lakers, que estavam com poucos jogadores, que derrotaram seus rivais locais pela última vez em julho de 2020 na bolha da Flórida por causa da pandemia. Os Lakers, 17 vezes campeões da NBA, não derrotavam os Clippers, na Crypto.com Arena, ginásio que compartilham, desde o Natal de 2016.

James Harden assistiu à partida em roupas normais no banco de reservas dos Clippers após sua troca com o Philadelphia 76ers e viu Kawhi Leonard marcar 38 pontos na segunda derrota dos Clippers na temporada. Paul George fez 20 de seus 35 pontos no quarto período, incluindo oito pontos no minuto final.

Embora os Lakers tenham usado apenas oito jogadores devido a cinco ausências significativas por lesão, o time se recuperou de uma desvantagem inicial de 19 pontos.

Em Boston, Jayson Tatum fez 30 pontos e segurou 12 rebotes em menos de três quartos e o Boston aproveitou um início empolgante para derrotar o Indiana Pacers por 155 a 104 e permanecer invicto. O placar de 155 pontos foi o segundo maior em um jogo de temporada regular na história da franquia.

Um jogo depois de derrotar os Wizards em Washington, os Celtics voltaram para casa e mantiveram um grande desempenho, abrindo vantagem de dez pontos nos primeiros três minutos, obtendo 20 no segundo quarto, 30 no terceiro e 53 no quarto.

Derrick White fez 18 pontos e Jaylen Brown 16 antes dos titulares do Boston irem para o banco no final do terceiro quarto, quando os Celtics abriram uma 38 pontos. Sam Hauser marcou 17 pontos e Payton Pritchard fez 15. TJ McConnell marcou 18 pontos para o Pacers.

Em Minneapolis, o Minnesota Timberwolves impôs a primeira derrota após cinco rodadas para o atual campeão Denver Nuggets por 110 a 89. Anthony Edwards marcou 24 pontos, Karl-Anthony Towns somou 21 e mais oito rebotes, enquanto Mike Conley anotou 17 pontos em sete de nove arremessos. O time da casa acertou 26 em 27 lances livres. O astro Nikola Jokic fez 25 pontos e agarrou dez rebotes para o Denver.

Confira os resultados da NBA desta quarta-feira:

Detroit Pistons 101 x 110 Portland Trail Blazers

Toronto Raptors 130 x 111 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 130 x 121 Washington Wizards

Boston Celtics 155 x 104 Indiana Pacers

Miami Heat 105 x 109 Brooklyn Nets

New York Knicks 89 x 95 Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder 106 x 110 New Orleans Pelicans

Houston Rockets 128 x 119 Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves 110 x 89 Denver Nuggets

Dallas Mavericks 114 x 105 Chicago Bulls

Utah Jazz 133 x 109 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 102 x 101 Sacramento Kings

Los Angeles Lakers 130 x 125 LA Clippers

Confira os jogos da NBA desta quinta-feira:

Philadelphia 76ers x Toronto Raptors

New Orleans Pelicans x Detroit Pistons

Utah Jazz x Orlando Magic

Phoenix Suns x San Antonio Spurs