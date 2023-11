Real Madrid anuncia a renovação do contrato de Rodrygo até junho de 2028

O Real Madrid anunciou, nesta quinta-feira, a renovação do contrato do brasileiro Rodrygo até junho de 2028. O atleta, de 22 anos, tinha compromisso com o clube espanhol até 2025, mas a estratégia é evitar futuro assédio de rivais. O mesmo método foi utilizado para Vinicius Jr, que vai jogar pela equipe merengue até 2027.

Segundo a imprensa espanhola, a multa para uma rescisão de contrato é de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 5,26 bilhões). "Rodrygo foi determinante em muitos títulos conquistados pelo Real Madrid nas últimas temporadas. Na trajetória rumo à 14ª taça da Europa, Rodrygo marcou vários gols que permitiram ao Real Madrid superar aquelas eliminatórias que fizeram parte da nossa história. No último título da equipe, a Copa do Rei de 2023 em Sevilha, marcou os dois gols da vitória (2-1) e foi o MVP da final", escreveu o Real em seu site.

"Olá madrilistas, muito contente em renovar o meu contrato. Creio que teremos muitas histórias para escrever. Vamos, Madri!", disse Rodrygo, em um vídeo da TV do Real Madrid.

Rodrygo chegou ao Real Madrid em 2019, com 18 anos. Nas cinco temporadas em que defendeu o tradicional clube espanhol, o ex-jogador do Santos disputou 179 partidas, nas quais marcou 39 gols e conquistou 8 títulos: 1 Liga dos Campeões, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa da Europa, 2 Campeonatos Espanhóis, 1 Copa do Rei e 2 Supercopas da Espanha.