Clássico Olympique de Marselha x Lyon será disputado dia 6 de dezembro após apedrejamento

O clássico entre Olympique e Lyon, pelo Campeonato Francês, adiado no domingo após o técnico visitante, Fabio Grosso, ser atingido por estilhaços durante o apedrejamento do ônibus da delegação na chegada ao estádio, em Marselha, vai ser disputado em 6 de dezembro, em local a ser definido pela Liga de Futebol Profissional da França (LFPF).

"Esperamos elementos complementares fornecidos pelas autoridades públicas garantindo que as condições de segurança são as melhores", disse Vincent Labrune, presidente da LFPF.

Fabio Grosso precisou receber atendimento e ficou com cortes no rosto e na cabeça, o que fez o Lyon se negar a entrar em campo. Uma nota do Lyon detalhou o incidente. "Várias janelas de segurança foram quebradas por projéteis pesados de natureza desconhecida. Esses mesmos projéteis penetraram no interior do ônibus. O técnico Fabio Grosso e seu auxiliar Raffaele Longo foram atingidos diretamente e ficaram gravemente feridos no rosto durante o ataque. Presentes com eles no ônibus, os jogadores e a comissão técnica também foram profundamente afetados pela violência deste ataque, que o Olympique de Lyon condena veementemente."

Sete pessoas já foram presas por causa de envolvimento com os incidentes ocorridos no domingo. A polícia de Marselha revelou que outras duas investigações estão em andamento. Uma envolve o apedrejamento também de um ônibus com torcedores do Lyon, que não causou lesões, e saudações nazistas de torcedores radicais daquele clube em direção à torcida do Marselha.