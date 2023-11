Pelota basca vai disputar semifinal no Pan de Santiago; dupla feminina do boliche fica em 5º

Filipe Otheguy vai disputar a semifinal da pelota basca, nesta sexta-feira, diante do mexicano David Alvarez. O brasileiro perdeu, nesta sexta-feira, por 2 a 0, para o cubano Yalieska Leôncio e ficou em segundo lugar no Grupo B.

Nas duplas femininas do boliche, Stephanie Martins e Roberta Camargo terminaram na quinta posição, com 2.931 pontos. Estados Unidos ficaram com o ouro (3.274), Colômbia prata (3.099) e México bronze (2.973).

Na prova do triatlo feminino, Vittória Lopes chegou a liderar, mas não conseguiu manter o ritmo na corrida e terminou na oitava colocação, com o tempo de 1h59min03, seguida pela compatriota Roberta Camargo, com 1h59min32. A também brasileira Lyusa Baptista terminou em 18º (2h01min33).

A medalha de ouro ficou para a mexicana Lizeth Santos (1h57min07), enquanto a de prata foi para Maria Velasquez, da Colômbia (1h57min28). A mexicana Rosa Maria Tapia (1h57min52) completou o pódio.

No tiro com arco, Ana Machado foi a única a continuar na disputa no torneio individual. A brasileira vai disputar nesta sexta-feira as quartas de final diante da mexicana Angela Ruiz.