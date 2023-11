Vagner Love é xingado pela torcida do Sport no embarque da viagem para enfrentar Mirassol

O que era para ser um ambiente de simples apoio se transformou em algo negativo para o atacante Vagner Love. A torcida do Sport compareceu no embarque do time, que enfrenta o Mirassol, pela Série B. O objetivo inicial era dar forças ao time pernambucano, que precisa vencer para se manter no G-4, mas as críticas ao centroavante esquentaram o ambiente no aeroporto de Recife.

Membros de uma torcida organizada aproveitaram a oportunidade para lembrar de um depoimento de Love, que afirmou que o torcedor que não quisesse apoiar o time, ficasse em casa. A repercussão ganhou contornos ainda mais negativos pelo baixo rendimento apresentado pelo atleta nos últimos jogos. "Vagner Love, sua desgraça, quem é você pra nos mandar ficar em casa?", entoaram os torcedores do Sport.

Love é o artilheiro do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro, com 10 gols. A postura dele no depoimento foi encarada de forma negativa pela torcida, que transformou um ambiente bom em crise. Neste período, o centroavante passou por um jejum de 11 jogos sem balançar as redes, começando como opção no banco pela primeira vez na derrota contra o Ceará.

Recentemente, o centroavante voltou a ser protagonista de uma crise, quando perdeu um pênalti importante na partida contra o Juventude, que terminou com o empate por 2 a 2. O técnico Enderson Moreira tentou colocar panos quentes na situação e pediu a volta do carinho da torcida pelo jogador, mas ainda não foi atendido.