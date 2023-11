Milan tenta convencer Ibrahimovic a aceitar cargo na diretoria, diz imprensa italiana

O mês apático do Milan, que resultou na perda da liderança do Campeonato Italiano e na quase eliminação na Liga dos Campeões, fez com que o clube agisse fora das quatro linhas em uma tentativa de colocar a equipe de volta aos trilhos. Segundo o "Gazzetta dello Sport", o ex-atacante Ibrahimovic pode voltar à agremiação, mas como dirigente.

A expectativa do Milan é que Ibra faça a ligação entre diretoria e comissão técnica, encabeçada por Stefano Pioli, que avaliou de forma positiva a última passagem do ex-atacante pelo clube. Acredita-se que ele seja a peça que falta para influenciar e motivar o elenco.

Ibrahimovic anunciou sua aposentadoria no dia 4 de junho e emocionou vários adeptos do clube com suas declarações no San Siro. Em sua última passagem, de 2020 a 2023, foram 78 jogos e 37 gols marcados. Ele foi um peça importante da equipe, não só dentro de campo, mas também fora dele, tendo atuado em várias oportunidades como uma espécie de auxiliar técnico.

O proprietário americano do Milan, Gerry Cardinale, chegou a se reunir com o ex-atacante em duas oportunidades e expressou o desejo de contar com o atleta na diretoria do clube. Um novo encontro está previsto para acontecer no dia 7 de novembro (terça-feira), quando a equipe encara o Paris Saint-Germain, às 17h (horário de Brasília), no San Siro, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa.

O Milan, que ainda não venceu e nem marcou gols no torneio, é o lanterna do Grupo F, com dois pontos. O líder é o PSG, com seis, seguido por Borussia Dortmund (quatro) e Newcastle (quatro). Uma derrota elimina o clube da competição.

Antes do compromisso na Liga dos Campeões, o Milan tem a oportunidade de encerrar o ciclo ruim no sábado, às 16h45 (horário de Brasília), quando enfrenta a Udinese, time que ainda não venceu no Campeonato Italiano. O clube de Milão é o terceiro colocado, com 22 pontos, atrás apenas de Inter de Milão (25) e Juventus (23).

Aos 42 anos, Ibrahimovic rodou por Mamö, da Suécia, Ajax, da Holanda, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, PSG, Manchester United, Los Angeles Galaxy e Milan, antes de anunciar a aposentadoria. No total, pelo clube foram 163 jogos e 83 gols marcados.