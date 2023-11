Palmeiras prorroga contrato de Luiz Guilherme e Flaco vibra com virada: "É coisa de louco"

O Palmeiras comunicou nesta quinta-feira que prorrogou o vínculo do meia Luiz Guilherme, uma das joias do clube, até junho de 2026. O contrato antigo era válido até o meio do ano de 2025. A decisão foi tomada em uma tentativa de blindar o atleta de assédio dos times do exterior, principalmente da Europa.

O meia vem tendo destaque no time profissional com o técnico Abel Ferreira. Foram 26 jogos, sendo quatro como titular, e uma assistência. A expectativa é que ele ganhe ainda mais rodagem na próxima temporada.

FLACO LÓPEZ VIBRA COM VIRADA

O dia foi também de reapresentação na Academia de Futebol. Os jogadores que atuaram 45 minutos ou mais fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência. O restante foi a campo e realizou atividades técnicas em dimensões reduzidas com poucos toques na bola por atleta.

Autor de um dos gols da virada do Palmeiras sobre o Botafogo por 4 a 3, na última quarta-feira, no Engenhão, Flaco López vibrou com o momento do time alviverde. "Muito feliz pelo resultado, pela raça do time, pela forma que conquistamos a vitória. Foi incrível. Feliz de fazer parte dessa história, desse time maravilhoso do Palmeiras, que, mais uma vez, demonstrou que pode fazer coisas incríveis. É uma equipe que faz coisas loucas Vamos lutar por mais", afirmou o atacante.

Atual segundo colocado do Brasileirão com 56 pontos, três atrás do Botafogo, que tem um jogo a menos, o Palmeiras volta a campo no sábado, às 21h30, na Arena Barueri, para enfrentar o Athletico-PR, que vem de derrota para o Corinthians por 1 a 0, na Ligga Arena.

"Hoje já estamos focados no próximo jogo, futebol é assim. Tanto o momento bom quanto o ruim passa rápido, tem que virar a cara e seguir. Já preparamos o próximo jogo, o time tem muita motivação e ontem demos um passo. Nosso objetivo é ir jogo a jogo e dar nosso máximo", disse.

Para o confronto frente ao Athletico-PR, o Palmeiras terá desfalques importantes, já que não contará com os zagueiros Gustavo Gómez e Murilo, e com o atacante Rony, todos suspensos por terem levado cartão amarelo no duelo com o Botafogo.

Sendo assim, Abel Ferreira terá que quebrar a cabeça para definir quem formará o sistema defensivo da equipe, que vem atuando com três defensores. O mais lógico é que Naves e Marcos Rocha, improvisado, sejam utilizados no setor.