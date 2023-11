Felipão deseja sorte a Diniz na final da Libertadores e descarta coro por Paulinho na seleção

As boas atuações do atacante Paulinho levantaram o questionamento sobre a possibilidade do atleta aparecer na próxima lista do técnico Fernando Diniz para as Eliminatórias da Copa do Mundo. O treinador do Atlético-MG, Luiz Felipe Scolari, no entanto, descartou falar sobre a seleção brasileira, por quem foi pentacampeão do mundo em 2002, e optou apenas por desejar sorte ao comandante do Fluminense na final da Libertadores contra o Boca Juniors. A decisão será neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no Maracanã.

"Não me leva a mal, não falo sobre seleção. Quem tem que falar é o Diniz. Tomara que ele ganhe a Libertadores. Sobre o Paulinho, além de jogar muito bem, de ser inteligente, é jogador de campo curto, de decisões rápidas. Ainda bem que temos o Paulinho, que está fazendo os gols que precisamos", disse Felipão.

Diferente do treinador, Hulk admitiu que seu companheiro de Atlético-MG merece uma chance com a seleção brasileira. "É um cara que trabalha muito. Espero que ele cresça muito aqui. Não só com a camisa do Galo, mas do futebol brasileiro, futebol mundial. Já falei que vem fazendo uma grande temporada e, não faltando respeito com os jogadores da seleção, mas ele merece uma oportunidade sim. E eu vou estar torcendo e dando meu melhor para ajudá-lo a chegar na seleção", disse o camisa 7 do time mineiro, que disputou a Copa do Mundo de 2014, justamente com Felipão como treinador.

Fernando Diniz divulgará a lista de convocados para os jogos contra Colômbia, no dia 16 de novembro, e Argentina (21) na próxima segunda-feira. Paulinho é o principal nome da arrancada do Atlético-MG rumo ao G-4. O atacante é o vice-artilheiro do Brasileirão, com 15 gols, um a menos do que o botafoguense Tiquinho Soares.

Enquanto a convocação não é revelada, Paulinho volta a campo com o Atlético-MG neste sábado, às 19h30, para enfrentar o América-MG, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). O time alvinegro tem 52 pontos e confia em até mesmo brigar pelo título nesta reta final de Brasileirão.