Guilherme Arana renova com o Atlético-MG até 2027 e frustra planos do Corinthians

O Corinthians ainda não sabe quem será seu presidente para o próximo triênio, mas os candidatos André Luiz de Oliveira e Augusto Melo receberam uma notícia nada animadora nesta quinta-feira. Sonho de ambos, o lateral-esquerdo Guilherme Arana renovou contrato por quatro temporadas com o Atlético-MG.

"A história segue sendo escrita! O Galo renovou o contrato do lateral Guilherme Arana, ídolo do clube, até dezembro de 2027. Que você siga honrando a camisa e trazendo conquistas para a Massa, craque!", oficializou o clube mineiro em suas redes sociais.

Com o anúncio da aposentadoria do Fábio Santos ao fim da temporada e a má fase de Matheus Bidu nas oportunidades que vem recebendo - foi bem contra o Athletico-PR, mas poderia ficar no banco para o zagueiro Caetano jogar improvisado -, o clube busca um lateral-esquerdo de peso para fazer um 2024 melhor.

O nome de Arana, que começou nas categorias de base do clube e foi campeão no profissional, era um consenso. Augusto Melo até falou abertamente que trazer o lateral era uma de suas metas caso eleito.

Para evitar assédio desnecessário ao jogador, que tinha acordo com os mineiros até o fim de 2024, a diretoria se antecipou e acertou a renovação. Sorridente, Guilherme Arana assinou o novo vínculo ao lado do diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano.

Titular absoluto de Felipão, Guilherme Arana já se tornou um ídolo do torcedor, que invadiu o post da renovação para celebrar o acordo. O jogador, agora, foca apenas em ajudar a equipe no Brasileirão para continuar em evidência na seleção brasileira.