Abel troca 'vizinho chato' por recados carinhosos no condomínio após vitória do Palmeiras

Abel Ferreira já tem o carinho da torcida do Palmeiras. Entre o elenco é bem quisto. Depois da vitória de virada contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, o português conquistou mais um público: os vizinhos. Tudo isso, depois de já ter tido que lidar com críticas de um "vizinho chato". No Instagram, o treinador palmeirense registrou os recados carinhosos deixados para ele por moradores do condomínio onde mora, na zona oeste de São Paulo.

Os papéis foram colados em um espelho ao lado de um elevador do prédio. As mensagens são de vizinhos que dizem amar Abel. Uma delas faz referência ao placar de 4 a 3 na vitória de quarta-feira. "Você é o melhor", diz um dos recados.

Em 2021, o Palmeiras bateu o Atlético-MG na semifinal da Libertadores, que veio a ser vencida pelo Alviverde. Durante a comemoração do gol de Dudu que empatou a partida, o treinador chegou a ser contido por auxiliares enquanto gritava em direção a uma das câmeras da transmissão da partida no Mineirão. Depois, Abel explicou que a exaltação foi provocada por críticas de um vizinho "chato". "Tenho um vizinho que mora no meu prédio que é um chato. Foi diretamente ao meu vizinho, porque quem manda na minha casa sou eu", disse o técnico na época.

O Estadão procurou mais sobre a história depois da explicação do técnico e conversou com moradores do condomínio onde Abel vive e pessoas próximas do treinador. A reportagem descobriu que o suposto vizinho seria uma metáfora criada pelo treinador para rebater os críticos de seu trabalho.

Ainda assim, a história rendeu. O Palmeiras brincou com a situação nas redes sociais, comemorando a ida para a final de 2021, em Montevidéu, no Uruguai, dizendo "Alô, vizinho!". O treinador também foi parar no filme "Vizinhos", de Leandro Hassum com a Netflix. Na trama, o personagem principal, interpretado por Hassum, tem vizinhos que perturbam seu sossego.