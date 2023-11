Vasco supera o Cuiabá, se reabilita e respira na luta contra o rebaixamento no Brasileirão

O Vasco conquistou um importante resultado na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Na tarde desta quinta-feira, pela 31ª rodada, o time carioca visitou e venceu por 2 a 0 o Cuiabá na Arena Pantanal. Gabriel Pec e Orellano, ambos no segundo tempo, marcaram os gols da reabilitação após três partidas de jejum.

Com o resultado, apesar de seguir dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, o Vasco viu diminuir a diferença para o Cruzeiro - primeiro time fora do Z-4. O time carioca tem 34, enquanto o rival tem três a mais, 37, ainda com jogo na rodada. Já o Cuiabá, apesar da derrota, permanece na 10ª colocação com 40 pontos.

Por conta do forte calor de mais de 36ºC na capital do Mato Grosso, o primeiro tempo foi bem morno, com poucas chances claras de gol. Mas, aos oito minutos, o Vasco chegou a levar perigo. Praxedes recebeu livre na área, ajeitou e bateu cruzado, mas mandou à esquerda do gol de João Carlos, que só olhou a bola sair pela linha de fundo.

A resposta do Cuiabá veio somente aos 36 minutos. Depois de um cruzamento na área, Deyverson estava de costas para o gol, mas cabeceou girando e obrigou o goleiro Léo Jardim a fazer grande defesa ao dar um tapa e mandar a bola por cima do travessão. Já aos 39, Praxedes teve mais uma oportunidade em um chute forte de longe que levou perigo ao gol de João Carlos.

Na volta do segundo tempo, o Cuiabá chutou uma bola na trave aos três minutos com Denilson, mas aos 11 viu o Vasco abrir o placar. Zé Gabriel cruzou e a defesa cortou no primeiro momento. Mas, no rebote, Sebástian Ferreira ficou com a bola e acabou chutando errado, na direção de Gabriel Pec que só teve o trabalho de escorar de cabeça para o gol. O lance ainda foi analisado pelo VAR por um possível impedimento, mas foi confirmado após cinco minutos.

Depois do gol, o Cuiabá se lançou ao ataque em busca do empate. A melhor chance veio aos 21 minutos, com Clayson. Depois de um bate-rebate na área, Filipe Augusto ficou com a sobra e tocou para o camisa 29 que acabou chutando por cima de Léo Jardim. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado. No último lance, aos 53, o Vasco marcou mais um e fechou o placar em 2 a 0. Orellano arrancou, passou por três marcadores e bateu em diagonal na saída de João Carlos.

Agora, os dois times voltam a campo na próxima segunda-feira para a disputa da 32ª rodada do Brasileirão. Logo às 19h, o Vasco faz o clássico com o Botafogo, em São Januário. Mais tarde, às 21h, o Cuiabá visita o Santos, na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 X 2 VASCO

CUIABÁ - João Carlos; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme (PK); Raniele (Ronald Lopes), Denilson (Filipe Augusto) e Lucas Mineiro (Fernando Sobral); Clayson, Deyverson e Isidro Pitta (Wellington Silva). Técnico: António Oliveira.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Léo), Medel, Maicon e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho (Orellano); Gabriel Pec (Puma Rodríguez), Sebastián Ferreira (Alex Teixeira) e Erick Marcus (Payet). Técnico: Ramón Díaz.

GOLS - Gabriel Pec, aos 11, e Orellano, aos 53 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Alexandre e Raniele (Cuiabá) e Paulo Henrique (Vasco).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA - R$ 950.940,00.

PÚBLICO - 27.604 total.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).