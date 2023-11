Pegula vai às semifinais do WTA Finals com campanha perfeita e chuva interrompe 2º jogo

Jessica Pegula continua imbatível no WTA Finals, que reúne as oito melhores tenistas da temporada, em Cancún, no México. Depois de superar Elena Rybakina e a líder do ranking, Aryna Sabalenka, a americana fechou sua participação na chave de grupos com 100% de aproveitamento e a terceira vitória por 2 a 0, desta vez diante da grega Maria Sakkari, facilmente batida por 6/3 e 6/2.

Garantida nas semifinais com antecedência e encarando uma rival já eliminada, Pegula apenas "treinou" nesta quinta-feira. Dominante o tempo todo, já começou a partida com uma quebra e não teve trabalho para abrir logo 5 a 1. Ainda viu a grega quebrar seu serviço na hora de fechar, com 5 a 2, mas confirmou o primeiro set com 6 a 3 após aproveitar seu quarto break point na parcial.

A segunda parcial teve um início ainda melhor da americana, quinta do ranking, que abriu logo 4 a 0. Fechou sua terceira partida sem sets perdidos no México com 6/2 e deve escapar de um confronto já na semifinal com a polonesa Iga Swiatek, que joga nesta sexta e deve também avançar como líder do grupo.

A definição da segunda vaga no Grupo Bacalar ficou indefinida na noite desta quinta-feira. Sabalenka ganhava por 5 a 1 no primeiro set quando a partida com Rybakina teve de ser interrompida por causa dos ventos e a forte chuva que caiu em Cancún.

AS tenistas até ficaram na quadra quando a chuva começou com menos intensidade, amparadas por grandes guarda-chuvas. Mas o tempo piorou e tiveram de ser retirar, assim como o público, que buscou amparo do lado de fora da quadra.