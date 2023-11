Sport busca retomar vice-liderança, enquanto Guarani e Juventude miram o G-4 da Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro terá mais uma sexta-feira com jogos decisivos na parte de cima da tabela, todos pela 35ª rodada. O Sport visita o Mirassol para recuperar a vice-liderança, enquanto Guarani e Juventude tentam encerrar o jejum de vitória para seguir sonhando com o acesso à elite.

Mirassol e Sport se enfrentarão às 19h, abrindo a sexta-feira, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Com 59 pontos, o time pernambucano está em terceiro lugar, perdendo a posição para o Atlético-GO, que chegou a 60 após empatar duelo direto com o Novorizontino, por 2 a 2. Nono colocado com 54 pontos, o Mirassol ainda não desistiu do acesso, pois quem está em quarto é o Novorizontino, com 57.

Mais tarde, às 21h30, o Guarani também joga fora de casa, diante do Londrina, no Estádio do Café. Há quatro jogos sem vencer, os paulistas têm 55 pontos e buscam reação nesta reta final, enquanto os paranaenses já têm o rebaixamento praticamente decretado, em 19º e penúltimo lugar com 27 pontos, oito a menos do que a Ponte Preta, primeiro time fora do Z-4.

No mesmo horário, o Juventude recebe o Ituano no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Os gaúchos não são derrotados há sete jogos, mas vêm de quatro empates seguidos e ligaram o sinal de alerta. Com 57 pontos, estão em sexto lugar. Já o Ituano, que estava em situação confortável, é ameaçado pela zona de rebaixamento. Há nove jogos sem vencer, está em 14º com 37 pontos, três a mais do que o Tombense que abre a zona de degola.

A rodada seguirá até terça-feira com jogos importantes. No sábado, a Ponte Preta tenta se afastar do Z-4 em duelo em casa com o Avaí, enquanto o líder Vitória recebe o Vila Nova para carimbar seu acesso. Na terça, o Criciúma briga por uma vaga no G-4, enquanto a rival Chapecoense luta pela permanência.

CONFIRA OS JOGOS DA 35ª RODADA:

QUARTA-FEIRA

Atlético-GO 2 x 2 Novorizontino

SEXTA-FEIRA

19h

Mirassol x Sport

21h30

Juventude x Ituano

Londrina x Guarani

SÁBADO

17h

Ponte Preta x Avaí

Botafogo x Ceará

19h30

Sampaio Corrêa x Tombense

DOMINGO

18h

Vitória x Vila Nova-GO

TERÇA-FEIRA

19h

CRB x Chapecoense

21h30

Criciúma x ABC